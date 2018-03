Ministério da Educação oferece mais de 562 mil vagas para cursos a distância

Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) são gratuitos e ofertados por meio do Pronatec Oferta Voluntária

DA REDAÇÃO– Estão abertas, até o dia 19 de março, as inscrições para o Pronatec Oferta Voluntária, iniciativa do Ministério da Educação que está ofertando 562.500 vagas em cursos de Formação Inicial e continuada (FIC) gratuitas e a distância. As inscrições dos interessados devem ser feitas no site da iniciativa.

São ofertadas vagas em cursos como Auxiliar de Saúde Bucal, Inspetor de Qualidade, Almoxarife de Obras, Espanhol Básico, Auxiliar de Laboratório de Saneamento, Gestor de Microempresa, entre outros.

Podem se candidatar aos cursos todos os cidadãos brasileiros, maiores de 15 anos, com preferência aos que atenderem a um dos seguintes requisitos: sejam estudantes do Ensino Médio da rede pública, inclusive da Educação de Jovens e Adultos; tenham cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; trabalhadores, incluindo-se os agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores; beneficiários dos programas federais de transferência de renda; mulheres responsáveis pela unidade familiar beneficiárias de programas federais de transferência de renda; pessoas com deficiência; povos indígenas; comunidades quilombolas; e adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (61) 2022 8618; (61) 2022 8583, ou pelo e-mail oferta.voluntaria@mec.gov.br.

Pronatec Oferta Voluntária

É uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) para ampliar a formação profissional, de forma gratuita. Por meio desse programa, são ofertados cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou qualificação profissional – para quem tem desde Ensino Fundamental incompleto até Ensino Médio completo, e cursos técnicos subsequentes – para quem já concluiu o ensino médio, nas modalidades presencial e a distância.

A oferta é feita por instituições privadas de educação profissional e tecnológica, que se submeteram a uma edital de chamada pública para ofertar os cursos de forma voluntária, ou seja, sem o recebimento de recursos por parte do MEC.