Revés do Belém é contemplado com o Banco de Alimentos

BOM JESUS DO GALHO – Moradores de baixa renda e as escolas públicas do distrito do Revés de Belém receberam, na tarde da última quinta-feira (15), produtos alimentícios fornecidos pelo Banco de Alimentos. As mercadorias foram entregues pelo secretário municipal de Agricultura, Samuel Pedro Lopes, que estava acompanhado do coordenador do projeto, Geraldo Melo, e pelo operador José Francisco Gonçalves.

Segundo o secretário, além da rede pública de ensino, 26 famílias de Revés são beneficiadas com os alimentos, que também são distribuídos entre as famílias de baixo poder aquisitivo e educandários públicos do Quartel do Sacramento, Passa Dez e da sede. “Na zona urbana de Bom Jesus, 110 famílias são contempladas com o programa, além de entidades sociais, como a Casa da Criança, o Asilo, além da Creche e das escolas estaduais e municipais, totalizando cerca de 1.100 alunos”, informa Samuel.

Conforme destaca o secretário, o Banco de Alimentos, nesta etapa, deve investir R$ 450 mil na aquisição de mercadorias para serem distribuídas no município, “uma ação que beneficia as pessoas que recebem alimentos de boa procedência e de qualidade. O Banco de Alimentos é importante também para os 53 produtores rurais cadastrados no programa que ajuda esse grupo a assegurar o escoamento da sua produção”, sublinha.

Samuel também enfatiza a importância de cada pessoa envolvida com o projeto para que alcance os seus objetivos. “Para realizar essas ações, foi fundamental o apoio do nosso prefeito, Willian, que nunca mediu esforços para nos apoiar nesse projeto. A parceria com a Emater, com os produtores rurais, com as meninas das associações e com os muitos colegas de trabalho, funcionários da Prefeitura”

O prefeito municipal Willian Batista de Calais observa que o fato de as escolas receberem os alimentos é fundamental, “assim como todas as instituições. Mas, muito particularmente, podemos perceber o quanto os nossos alunos precisam de refeições balanceadas, pois permanecem um bom tempo na escola. Além do mais, muitos só têm a oportunidade de se alimentar bem quando estão no educandário. Ver uma criança comer bem, se deliciar com os produtos do nosso município, é muito gratificante”, analisa o chefe do Executivo.

Até que o Banco de Alimentos se tornasse realidade no município, todos os envolvidos precisaram vencer uma série de desafios, que não se esgotaram após a implantação do projeto. “Elaboramos o projeto, captamos o recurso, selecionamos as famílias e organizações para serem beneficiadas, convidamos os fornecedores, recebemos, armazenamos e acondicionamos os alimentos, perecíveis ou não, avaliando sua qualidade, transportamos distribuímos os produtos, segundo cronograma que montamos indicando data de entrega, saída e quantidade de produtos. Escalamos equipes para algumas dessas ações e geramos os relatórios de prestação de contas. Então, manter o Banco funcionando também é desafiador”, afirma o coordenador Geraldo Melo.

Dentre os alimentos fornecidos pelo Banco de Alimentos, estão cereais, frutas, verduras, legumes, açúcar mascavo e quitandas.