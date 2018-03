Começa 2° Torneio Sindicomerciários

CARATINGA– Começa neste sábado (17), o 2º Torneio de Futsal do Sindicato dos Comerciários de Caratinga e Inhapim (Sindcomerciários). As partidas serão disputadas no Caratinga Tênis Clube (CTC), situado à praça Calógeras.

Nesta edição, serão 20 empresas na briga pelo título, que contará premiação em dinheiro, troféus e medalhas, sendo R$ 1.000 para o campeão e R$ 300 para o vice-campeão.

Hercules Maximiliano, um dos organizadores ressalta que o chaveamento é formado por 20 equipes distribuídas em quatro grupos, sendo grupo A (DPC 2, Super Cabo TV, Milani, B201 Sport Wear e Rio Doce); grupo B (DPC 1, AECO, Casa do Produtor, DPC 3 e Casas Bahia); grupo C (Irmão Supermercados- Praça, Irmão Supermercados- Rua Raul Soares, Casa do Biscoito, Irmão Supermercados- Santo Antônio e Uni e Paz); e grupo D (Banco Bradesco, Pablo Modas, Coelho Diniz, Casa do Ciclista, Calpen).

Os jogos têm início às 16h, quando vão se enfrentar as equipes da Casa do Produtor e Casas Bahia. Super Cabo TV X B201 Sport Wear está previsto para as 17h. Em seguida, DPC 2 joga contra o time da Rio Doce. DPC 1 e AECO encerram o primeiro dia de competição, na partida prevista para as 19h.

Neste domingo (18), a rodada segue a partir das 14h: pelo grupo C Irmão Supermercados- Praça x Casa do Biscoito e às 15h, Irmão Supermercados- Santo Antônio x Uni e Paz. Pelo grupo D, às 16h, Banco Bradesco enfrenta Calpen e às 17h, Pablo Modas joga contra o Coelho Diniz.