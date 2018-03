Marcone Martins Ferreira Maia formou-se em Direito. Ele é filho de Willer Martins Maia e Maria José Ferreira Maia. As comemorações tiveram início no último sábado (10), com o Culto de Glorificação a Deus, que aconteceu na Igreja Cristã Maranata, situada na Rua deputado Dênio Moreira de Carvalho, Bairro Santa Cruz e se encerraram com a Solenidade de Colação de Grau, no Espaço Villa Matter – Estrada para o Aeroporto. Amigos e familiares desejam sucesso em sua trajetória profissional.