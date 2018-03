Cinquenta toques diários

(Noé Neto)

Era 27 de setembro de 2015, um domingo, o Diário de Caratinga publicava na coluna “Além da Palavra” um artigo de opinião intitulado “O Julgamento”. A repercussão daquele texto que tratava dos escândalos da corrupção, atrelado à polêmica da chamada “cura gay”, fomentou ainda mais o desejo de escrever, expor opiniões, debater temas desafiadores da atualidade e assim, sem perceber o tempo passar, hoje escrevo o artigo número 50 para este jornal.

É sem dúvida um momento marcante, onde cada toque no teclado representa um sentimento atrelado à felicidade, ao prazer e a sensação de aprendizagem diária. Tive o privilégio de ver meus textos publicados em outros veículos de comunicação, mas é para o Diário de Caratinga, pensando na realidade de nossa cidade e em nosso povo que, quinzenalmente, me coloco a teclar ações, sentimentos e emoções.

Através dessa coluna já debatemos temas diversos. Aproveito a festiva data para relembrar alguns deles.

O drama de viver e lutar pela vida foram tema desta coluna em “Tão perto, mas tão distante”, que tratava da Guerra da Síria e o drama dos refugiados. Já em “Quanto vale a vida?”, tive a oportunidade de assinalar ao leitor alguns pontos relativos ao suicídio. Em “Iguais nas diferenças” de agosto de 2017, retratarmos os preconceitos que ainda assolam nossa sociedade.

As lutas e desafios de nível econômico e político permearam quase todos os textos por mim publicados, afinal, acredito que nossa sociedade é nosso reflexo, por isso sempre insisto na necessidade que tenho de pensar, refletir e modificar a mim mesmo.

Em “A fábrica de farinha” uma crônica sobre administração do jeitinho brasileiro, vimos um povo lutador, cansado e oprimido por seus governantes. Já no texto “A hora H” foi retratada a importância de uma campanha política organizada e sobretudo que preserve no eleitor o direito à escolha. Mais recentemente, fiz uma reflexão sobre a atual situação política brasileira intitulada “A desdicha brasileira”.

Sendo uma pessoa que lida diariamente com jovens, seus hábitos e anseios foram tema constante aqui, com destaque para “Soldadinho de chumbo, mas famosinho” e “Pião? Pipa? Não! Pokémon”, que trataram da evolução tecnológica e sua influência comportamental nas crianças e adolescentes. Além das diversas abordagens sobre o Enem, os vestibulares e a preparação profissional, como em “Seleção ou martírio?”.

Sem dúvidas, a educação foi o foco principal, tema central de 10 dos artigos publicados. Afinal, entendemos o quanto nossa sociedade é carente de educação de qualidade, de uma produção científica e tecnológica de ponta, de formação profissional. Sempre que utilizamos desse meio para falar de educação, buscamos lembrar que nesse palco o espetáculo só acontece quando há respeito mútuo entre todos os atores.

Preocupei-me também em tecer homenagens a pessoas e entidades que, caminhando ao nosso lado, nos ajudam a superar as dificuldades cotidianas. Aqui lembramos com carinho e respeito o dia das mulheres, o dia dos professores, o dia do portador de Síndrome de Down. Reverenciamos por diversas vezes à Escola Estadual Princesa Isabel, educandário cuja história se confunde com a de nossa cidade, o Grupo Espírita Dias da Cruz e a Cantina Áurea, em seus relevantes trabalhos social, entre tantas outras instituições que acalentam o coração do nosso povo.

Hoje, 50 artigos depois, fiz questão de revirar meus arquivos e reler tudo o que publiquei por esse veículo de comunicação e após essa viagem, só tenho a agradecer a toda equipe do Diário de Caratinga pelas oportunidades concedidas e por ser esse relevante instrumento de registro histórico, social e político de nossa região. Agradecer aos amigos que comentam, debatem, discutem nossas ideias e ideais expostos por aqui. E principalmente, deixar o registro de gratidão ao leitor, que nos acompanha e faz de cada tecla digitada um toque cravado no diário de nossa existência.

Gratidão! E desejos de uma boa ideia para o artigo 51.

Prof. Msc Noé Comemorável.

Escola “Prof. Jairo Grossi”

Centro Universitário de Caratinga – UNEC

Escola Estadual Princesa Isabel