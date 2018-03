Acusado de tráfico detido em Ubaporanga

UBAPORANGA – Em uma ação realizada no início da tarde de ontem, a Polícia Militar prendeu Marciley José da Silva, 39 anos, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a operação, os militares recolheram 24 pinos com cocaína, 300 reais e uma motocicleta

Segundo cabo Juliano, somente esse ano a Polícia Militar recebeu diversas informações falando da suposta ligação de Marciley com o tráfico de drogas. “Inclusive já abordamos alguns usuários que alegaram terem comprado a droga das mãos dele (Marciley)”, disse o militar.

Conforme o policial, ontem a PM recebeu novas informações apontando que Marciley estaria chegando em Ubaporanga com drogas. “Fizemos a abordagem próximo à rua Major Alexandrino. Ele tentou evadir pela contramão. Próximo a um quebra-molas, parou e jogou algo num matagal. Em seguida, houve a abordagem e localizamos 300 reais. No matagal encontramos uma sacola contendo 24 pinos com cocaína”, informou cabo Juliano, observando que antes mesmo dos policiais recolherem a sacola, Marciley gritou “essa cocaína não é minha”

De acordo com informações de cabo Juliano, Marciley já tem passagens pela polícia e já foi citado que ele seria o ‘gerente’ do tráfico de drogas na rua Major Alexandrino. “Existem ainda ocorrências relativas a lesões corporais acontecidas em Ubaporanga onde ele é mencionado como suspeito, mas esses casos serão investigados”, observou o cabo, acrescentando que Marciley é preso albergado. “Como ainda cumpre pena, pois foi preso em 2014 quando usou o mesmo modus operandi. Ele passa noite no albergue e há denúncias que estaria colocando os filhos para traficar drogas”, comentou o militar.

O suspeito foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil. A moto, por estar sendo usado em uma prática criminosa, foi removida ao pátio credenciado.