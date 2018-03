CARATINGA – Na manhã de ontem, um incêndio foi registrado num ferro-velho, localizado às margens da BR-116, entre Caratinga e Santa Rita de Minas. O combate às chamas foi feito pelos bombeiros militares, que usaram cinco mil litros de água.

Conforme informações, funcionários queimavam fios para tirar cobre. Eles se descuidaram e o fogo atingiu as carcaças do carros que estavam no ferro-velho.