Santa Bárbara do Leste agora tem Feira Livre da Agricultura Familiar

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (10), começou a funcionar em Santa Bárbara do Leste a Feira Livre da Agricultura Familiar. De acordo com os agricultores, a Feira estará aberta todos os sábados, das 06h às 11h da manhã, na Rua José Xavier da Silva (Rua da Copasa).

O projeto é desenvolvido pela Associação das Mulheres Rurais do Córrego dos Ferreiras (AMURCOFE) e pela Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras. Inicialmente, são 10 barracas, onde os agricultores comercializam produtos diversos, com o objetivo de levar à população o melhor da cultura municipal. Frutas, verduras, legumes, artesanatos, pastel e caldo de cana são os principais produtos encontrados na Feira.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Célio Maia, o projeto conta com o apoio da Prefeitura, EMATER, Secretaria Municipal de Agricultura e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. O secretário disse ainda que a expectativa é de que em breve novas barracas cheguem ao município para que mais agricultores vinculados às associações consigam levar seus produtos diretamente para os consumidores.