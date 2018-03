Governo municipal de Piedade de Caratinga promove operação tapa-buracos em ruas da cidade

Operação tapa-buracos segue a todo vapor. Trabalho deve passar por todos os bairros e ruas, iniciando pelas vias de maior fluxo

PIEDADE DE CARATINGA – O governo municipal de Piedade de Caratinga, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a operação tapa-buraco para melhorar as condições de tráfego nas ruas de Piedade de Caratinga. De acordo com o secretário de obras, Sebastião Marinho da Silva, conhecido como Tãozinho, “o trabalho deve passar por todos os bairros e ruas da cidade e conta com duas equipes que irão atuar inicialmente nas vias de maior fluxo, como a área central e na sequência o serviço será estendido às demais regiões”.

O secretário acrescentou que na próxima semana, uma equipe também iniciará o trabalho de patrolamento e cascalhamento das estradas vicinais na zona rural, “de forma que tanto a zona rural quanto a cidade estarão beneficiadas para a rodagem e acesso”.

O prefeito Edinilson Lopes ressaltou que “o bom andamento das operações tapa-buraco e patrolamento de estradas rurais depende também das condições climáticas, se não chover tudo ocorrerá dentro dos prazos previstos”.

RECAPEAMENTO

Além deste trabalho, o prefeito Edinilson Lopes informa que aguarda para o quanto antes o pagamento de emendas de deputados, para iniciar o processo licitatório e em seguida emitir ordem de serviço para o recapeamento de diversas ruas do município. O recape será divido em duas etapas devendo se estender até o fim deste ano.