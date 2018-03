Moradores do Anápolis reclamam de mato alto e animais soltos próximos ao posto de saúde

CARATINGA– O DIÁRIO recebeu reclamações de moradores do Bairro Anápolis, sobre a situação posto de saúde, onde além do mato alto, constantemente cavalos são vistos nas imediações. “Pedimos limpeza dessa área e uma providência sobre esses animais”, disseram.

Em contato com a Prefeitura de Caratinga, a Assessoria de Comunicação informou em nota que a limpeza ao redor do posto do bairro Anápolis, bem como a capina de outras ruas da região já estão no cronograma da Secretaria de Meio Ambiente. “Quanto aos cavalos, será verificada a adequação de um local para os animais ficarem por hora. Essa é uma demanda do município que já está sendo analisada”, finaliza.