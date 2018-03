IMA esclarece que casos de raiva animal na região são tratados como suspeitos

O escritório seccional de Caratinga tranquiliza os produtores, pois não há exame laboratorial que comprove a ocorrência da doença. Mas, alerta para importância da vacinação

CARATINGA– Na edição desta quinta-feira (15), o DIÁRIO DE CARATINGA trouxe a matéria ‘Superintendência Regional de Saúde emite alerta: Casos de raiva animal em bovinos e equinos da região’. Ainda sobre este assunto, o escritório seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) de Caratinga procurou a Reportagem para esclarecer e tranquilizar os produtores de que a Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Ambiental e Saúde do Trabalhador, emitiu alerta sobre a ocorrência de casos suspeitos de raiva animal em bovinos e equinos, nos municípios sob sua jurisdição. Os registros de possíveis ocorrências seriam dos municípios de Marliéria, Santa Rita de Minas e Pingo D’Água e os eventos possivelmente ocorreram nos meses de fevereiro e agora no início de março.

Conforme o IMA, não há diagnóstico, nem exame laboratorial que comprovem que bovinos e equinos da região tenham sido contaminados por esta doença, “pois nestes casos mencionados no alerta, os animais foram sacrificados sem a realização de coleta para análise”. Mas, o IMA aproveita para alertar aos produtores que em suspeita da raiva procure um médico veterinário para que seja feita avaliação e uma vez confirmado, o IMA deve ser comunicado para tomar as medidas de vigilância nas áreas com possibilidade de presença de vetores da Raiva Animal.

“A vacinação do rebanho é a única maneira de controlar e manter a raiva longe das pessoas”, finaliza o IMA.