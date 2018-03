CONTROLE SUAS AÇÕES!

Qual o significado você vem dando para o que te acontece?

Você costuma olhar para o problema ou para a solução?

O que te acontece no dia a dia às vezes pode te abalar, trazer raiva, tristeza, ou algum outro sentimento tóxico, porém você também tem a opção de escolher os sentimentos que terá e a forma que irá agir com relação ao que aconteceu. Parar em toda e qualquer situação e analisar de forma mais consciente e racional, não deixando que aquilo interfira no seu dia, pode ser uma forma inteligente de viver.

Você tem o costume de olhar para cada situação e tirar o melhor dela?

Hoje quero te apresentar a regra 10/90, que é algo diretamente ligado ao poder do foco. Essa regra diz que tudo que te acontece é apenas 10%, e 90% é o que você faz com aquilo que te acontece. Por exemplo bater o carro, ser demitido, passar no vestibular, ganhar na loteria… sejam coisas boas ou ruins, esses são apenas os acontecimentos que te ocorreram, ou seja, apenas 10% do resultado que você irá obter. Já 90% é o significado que você escolhe dar a aquilo e a forma que decide agir com o que te aconteceu.

Portanto ao bater o carro, uma pessoa pode simplesmente ficar atordoada, brigar com a pessoa que bateu em seu carro estando errada ou não, e atrapalhar o restante do seu dia ao chegar mal-humorado no trabalho e ter um rendimento ruim, brigar com a esposa no fim do dia e ser impaciente com seu filho. Porém esta mesma pessoa pode simplesmente olhar para o que aconteceu, acionar o seguro ou ligar para seu mecânico, levar o carro para que isso se resolva, e seguir o dia normalmente como seria se a batida não tivesse ocorrido. Com o emocional tranquilo, ele provavelmente teria bons resultados no trabalho e um fim de dia tranquilo com a família. Afinal, problemas existem pra ser resolvidos e não lamentados. Tudo aquilo que colocamos foco, expande! Seja o problema ou a solução.

E o mesmo ocorre para algo positivo que possa acontecer em sua vida, como ganhar na loteria. Uma pessoa pode ganhar na loteria e passar a ter a vida que sempre sonhou, realizar os sonhos dos filhos, além de poder ajudar as pessoas que ama ou pode também optar por gastar todo o dinheiro e em cinco anos não ter mais nada para si e para os outros. Portanto, ganhar na loteria é apenas 10%, isso não significa nada concreto.

Que tal a partir de hoje dar o melhor significado possível a cada acontecimento que te ocorre?