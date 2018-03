Caratinguense faz balanço de competições

Evaristo Hoste de Moura conta com patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga

DA REDAÇÃO- O caratinguense Evaristo Hoste de Moura faz um balanço das competições que já participou em 2018.

No dia 7 de janeiro de 2018 ele participou da corrida de comemoração dos 136 anos de Carangola. A largada ocorreu na Praça Coronel Maximiano (Praça Matriz), onde alcançou o ponto mais alto do pódio. Já no dia 10 de março, o destino do atleta foi Raposos, onde participou da 4ª Corrida dos Veteranos, com largada e chegada praça da estação. Evaristo obteve o 2º lugar em sua faixa etária.

No dia seguinte, o caratinguense marcou presença na I Meia Maratona Ecológica Fabiano Lacerda, de João Monlevade, que teve o percurso de 21 km, classificando-se na segunda colocação.

Evaristo agradece ao apoio da Prefeitura de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta, que tem contribuído para o sucesso de sua participação nas corridas, além de valorizar o esporte local. O atleta já se prepara para o Treinão da Galo Runners, em Timóteo e a Maratona Internacional de São Paulo- 43 km.