Concurso do Governo de Minas Gerais para a Educação tem mais de 170 mil inscrições confirmadas

Do total de inscrições válidas, 47.109 são para o cargo de Especialista em Educação Básica e 131.380 para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB)

DA REDAÇÃO– O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), realizará, no mês de abril, concurso público para o preenchimento de 16 mil vagas para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB) de diversas disciplinas e 700 vagas para Especialista em Educação Básica (EEB).

Para o certame, foram recebidas 178.489 inscrições válidas. Deste total, 47.109 são candidatos para o cargo de Especialista em Educação Básica e 131.380 para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB).

O secretário de Estado de Educação em exercício, Wieland Silberschneider, destaca a importância da realização do concurso para a rede estadual de ensino.

“A realização do concurso tem pelo menos duas questões importantes. A primeira é que ele contribui para pôr fim à precarização do vínculo empregatício que sempre acompanhou o trabalho do professor, pela incapacidade da gestão pública de oferecer oportunidades de concurso para que esse profissional ingresse de forma estável na rede”, observa o secretário em exercício.

O segundo ponto, segundo Wieland, “é que, uma vez concursado, o profissional deixa de, a cada ano, ter dúvida sobre a sua recontratação. Ele passa a estar plenamente inserido no dia a dia da sua escola e essa condição torna o ambiente escolar produtivo para a pactuação de ações com foco na qualidade da educação”, aponta.

Segundo o secretário em exercício, tem havido “uma oportunidade, nos Fóruns Regionais de Governo, de ouvir depoimentos de diretores dizendo que, a partir de agora, a escola deles passou a contar com a maioria de diretores efetivos e isso só traz benefícios”, conclui.

Desde o início da gestão, o Governo do Estado realizou mais de 50 mil nomeações de servidores para atuar na rede estadual de ensino.

As inscrições para o concurso foram realizadas no período de 26 de fevereiro a 8 de março. De acordo com o Edital SEE Nº. 07/2017, a partir de 16 de março, o candidato deverá conferir, no site da Fumarc, através da Lista das Inscrições Deferidas, se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. O certame, autorizado em novembro pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). As oportunidades contemplam todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino.

A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 8 de abril. Os candidatos ao cargo de Professor de Educação Básica deverão fazer os testes na parte da manhã e os candidatos ao cargo de Especialista em Educação Básica farão as provas à tarde.

Para as vagas de Especialista, não há distinção de habilitações: os servidores poderão atuar como orientadores educacionais, supervisores ou coordenadores pedagógicos, desempenhando funções fundamentais na organização da escola e no aprimoramento dos processos de ensino.

Já os cargos de Professor abrangem várias disciplinas como História, Geografia, Química, Física, entre outras, que compõem o currículo básico dos anos finais do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio. Especificamente para esta carreira, as 16 mil vagas estão distribuídas entre 848 municípios mineiros, no universo de 852 municípios que contam com escolas estaduais.

ETAPAS

O concurso é dividido em duas etapas. A primeira consiste na aplicação das provas objetivas e a segunda na avaliação de títulos.

As provas objetivas vão contar com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos didático-pedagógicos e conhecimentos específicos. Os candidatos terão como locais de provas todas as cidades-sede das Superintendências Regionais de Educação.