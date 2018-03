FUNEC disputa elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico

Setor de Projetos e Serviços participa de uma concorrência pública e as expectativas de vencer são positivas

CARATINGA– O Setor de Projetos e Serviços da Fundação Educacional de Caratinga está na disputa para a elaboração de uma proposta do Plano Estadual de Saneamento Básico. O Governo de Minas está investindo mais de dois milhões de reais nas ações do Plano, que têm objetivos previstos até 2030 e devem ampliar o acesso ao saneamento básico pela população mineira.

De acordo com o coordenador executivo do Setor de Projetos, Leopoldo Loreto, o objetivo será formular as diretrizes estaduais em termos de saneamento básico que o Estado deverá seguir. Para tanto, o território foi dividido em nove regionais. Por exemplo, Norte de Minas (Montes Claros), Sul de Minas (Juiz de Fora), Centro (Belo Horizonte), etc.

“Cada regional terá as diretrizes necessárias para que os municípios adaptem seus Planos Municipais de Saneamento Básico e os municípios farão seus planos em função das ações que vão ser tomadas. Já o Estado precisa fazer as diretrizes e o planejamento dos recursos, de onde eles vêm, como vai ser feito, como devem fazer para participar da captação desses recursos. Depois disso, a federação também tem que fazer o Plano Federal de Saneamento Básico”.

A atuação do Setor de Projetos nessa área já é rotina. Em 2016, venceu 74 Planos Municipais de Saneamento Básico em três atos licitatórios. Contudo, Minas Gerais ainda tem muito o que avançar nessa área. Estima-se que apenas 30% dos municípios do estado tenham Planos Municipais de Saneamento Básico consolidados, ou seja, água encanada, esgoto tratado, coleta de lixo e manejo da água das chuvas são recursos pouco presentes. As consequências disso? Doenças como dengue e escassez hídrica, situações que a população enfrenta todos os anos.

A concorrência envolve três etapas: habilitação das empresas, avaliação da estrutura técnica e dos profissionais e disputa de preços. A previsão é de que o resultado seja divulgado até o final do mês e os gestores da FUNEC (Fundação Educacional de Caratinga – mantenedora do UNEC) estão otimistas.

Leopoldo Loreto explica que para a FUNEC será muito importante vencer a concorrência. “Minas é o terceiro estado da federação a fazer o Plano e todos os outros devem fazer o mesmo. Nós estaríamos em condições de fazer em qualquer Estado do Brasil, ou seja, a projeção da FUNEC e do Setor de Projetos e Serviços seria expandida para níveis federais e quem sabe até internacionais”.

O coordenador executivo do Setor de Projetos ressalta a importância do planejamento quando se fala em aplicação de recursos públicos. “As vantagens são muitas. Trabalha-se com um planejamento que teoricamente independe do momento político. Existe um recurso que vai ser estabelecido para o saneamento e que tem ser seguido de acordo com o Plano Estadual, o Plano Municipal, ou o Plano Federal que é feito com diretrizes técnicas