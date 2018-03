Etapa microrregional do JEMG em Caratinga

Cidade será sede da competição entre os dias 30 de abril e 6 de maio de 2018

DA REDAÇÃO– O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes e da Secretaria de Estado de Educação divulgou o documento que lista as sedes e as datas de execução da etapa microrregional do Programa Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2018. Caratinga está entre os municípios que irão receber o maior programa esportivo-social do Estado.

Nesta etapa, os jogos acontecem nos municípios mineiros distribuídos nas 47 Superintendências Regionais de Ensino no Estado. Na microrregional, participam os estudantes-atletas das modalidades coletivas (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e da modalidade de xadrez, em dois módulos, nos naipes masculino e feminino. Os campeões de cada modalidade coletiva e os quatro primeiros colocados do xadrez se classificam para a etapa regional. A regional de Caratinga acontecerá entre os dias 30 de abril e 6 de maio de 2018.

O JEMG

Participam do JEMG jovens de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado. Em 2017, 830 municípios participaram da maior competição escolar de Minas Gerais. O Programa Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2018 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

As modalidades disponíveis no JEMG/2018 são: atletismo, atletismo PCD, badminton, basquete, bocha, ciclismo, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica rítmica (feminino), goalball, handebol, judô, judô PCD, luta olímpica, natação, natação PCD, peteca, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol de praia, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino.

O Programa Minas Esportiva/JEMG é um programa do Governo de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes e da Secretaria de Estado de Educação. A execução é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.