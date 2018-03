Beneficiários do Bolsa Família têm até o dia 30 para informar mudança de escola dos filhos

BOM JESUS DO GALHO – Quem recebe o Bolsa Família tem até o dia 30 deste mês para informar ao governo sobre mudança da escola dos filhos. A informação é do coordenador do programa em Bom Jesus, Cézar Moreira. Segundo destaca, o objetivo dessa regra é garantir o acesso à educação e promover a superação da pobreza. “Ao se tornar um beneficiário do Bolsa Família, a pessoa assume um compromisso: manter os filhos na escola. Crianças beneficiárias do programa que completaram 6 anos de idade e as que ainda irão completar até 31 de março deste ano precisam estar matriculadas na escola”, reforça o coordenador. Conforme explica, as famílias são informadas, por meio de mensagem no extrato de pagamento, sobre a necessidade de fazer a matrícula das crianças e atualizar essas informações no Cadastro Único.

Cézar Moreira ressalta que é muito importante informar também à escola que o estudante é beneficiário do Bolsa Família. Isso ajuda no acompanhamento da criança.

FREQUÊNCIA

A escola repassa os dados sobre a criança para o governo federal por meio de um sistema do ministério da Educação. Isso permite verificar se a frequência escolar mínima exigida pelo Bolsa Família está sendo cumprida. Estudantes com idades entre 6 e 15 anos devem comparecer, no mínimo, a 85 por cento das aulas. Jovens entre 16 e 17 anos devem cumprir ao menos 75 por cento da carga horária. Mudanças de escola também precisam ser informadas no Cadastro Único, além de informações como mudança de endereço, aumento ou diminuição da renda, nascimento ou morte de alguém da família. Caso não mantenha o cadastro atualizado, a família pode ter o repasse do recurso bloqueado. Se não houver nenhuma mudança, a confirmação das informações do cadastro deve ser feita obrigatoriamente a cada dois anos.

SERVIÇO

Mais informações podem ser adquiridas no setor do Bolsa Família, na Prefeitura Municipal. Falar com Cézar Moreira.