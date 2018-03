Prefeitura de Santa Bárbara do Leste promove ações voltadas para o social

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste realizou na última semana ações voltadas para o setor social, como a comemoração do Dia Internacional da Mulher e entrega de veículo.

O Dia Internacional da Mulher foi comemorado com muita alegria, na tarde da última quinta-feira (08). Mais de 200 mulheres compareceram ao evento e foram homenageadas pelas equipes das secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). A solenidade contou com palestra e apresentações artísticas.

O governo municipal, através da prefeita Wilma Pereira, parabenizou a todas as mulheres do município por esse dia especial. Para a prefeita, as mulheres devem ser valorizadas e respeitadas não só no dia 8 de março, “mas sim, em todos os dias do ano”.

Veículo para a Secretaria de Assistência Social

Durante o evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a prefeita Wilma Pereira entregou as chaves de um veículo novo adquirido pela Prefeitura nas mãos da secretária de Assistência Social, Valéria Viana.

Segundo a prefeita, “esse veículo será utilizado para que a equipe consiga prestar serviços cada vez mais dinâmicos e eficientes à população do município”.