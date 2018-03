Irmãos são conduzidos à delegacia acusados de tráfico e uso de drogas

CARATINGA– Na manhã de ontem, a Polícia Militar recebeu denúncias de que na rua Zeca Chagas, no Bairro Santa Zita, Darlan Ribeiro Rodrigues, estaria escondendo drogas na caixa d’água de um vizinho.

De acordo com o tenente Vicente, os policiais foram ao local e dentro da caixa da água da vizinha de Darlan, foram encontrados 24 pinos de cocaína envoltos em uma sacola. Na casa do jovem, que estava muito nervoso, dizendo que a droga não era sua, com ele nada de ilícito foi encontrado, porém havia um quarto trancado em que seu irmão estava com um cigarro de maconha.

Os irmãos foram detidos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.