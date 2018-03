Verdão empatou na estreia

O Campeonato Regional de Inhapim, promovido pelo desportista Carlos Alberto Viggiano, a cada ano tem se tornado mais importante e se firmado como um dos mais competitivos e bem organizados da nossa região. Não por acaso, é uma competição aguardada por jogadores e torcedores. O Esplanada mais uma vez se faz presente na briga pelo título. No ano de seu cinquentenário, o Verdão da Grota montou um elenco fortíssimo em busca de seu primeiro título da competição. A estreia foi diante do atual campeão, o time de Pingo D’água. Como sempre a torcida alviverde se fez presente mesmo estreando fora de casa. Os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0 no placar. Porém, usando da força do elenco, os comandados do professor João chegaram ao empate através do oportunista Juninho do Pelota, e o lateral Cássio. O placar de 2 a 2 fora de casa foi considerado bom resultado. Afinal, ambos são estão entre os favoritos.

Mineiro: Agora é mata-mata

A última rodada do estadual começou com apenas duas certezas: Cruzeiro em primeiro lugar e América em segunda não perderiam suas posições. O restante da rodada definiu os classificados e confrontos da fase de quartas de final. Jogo único no próximo final de semana. Cruzeiro x Patrocinense, América x Boa Esporte, Atlético x URT, Tupi x Tombense. Uberlândia e Democrata GV foram rebaixados.

O regulamento do campeonato modificado para esse ano foi pior para os grandes. Afinal, depois de uma primeira fase e onze partidas, a melhor posição na tabela lhe confere agora nas quartas de final, a vantagem teórica de enfrentar um adversário pior e jogar em casa. Porém, em se tratando de jogo único, o risco de zebra em algum dos confrontos é bem maior. Fossem jogos de ida e volta o risco seria menor. Entretanto, não dá para Cruzeiro, América, América fugirem do favoritismo. O confronto. Na minha humilde opinião, Tupi x Tombense é o confronto mais equilibrado.

Libertadores: Brasileiros em campo

Emelec x Flamengo, Vasco x Universidad, Santos x Nacional e Corinthians x Dep. Lara. Depois da primeira rodada da competição mais importante do continente, já deu pra ver que jogo fácil não existe. O Santos foi derrotado pelo Garcilaso quando era favorito mesmo fora de casa. Agora, teoricamente tem jogo até mais complicado.

O Corinthians encarou o Millonarios e ficou apenas no empate. Em casa agora diante do Lara tem tudo pra vencer. Qualquer resultado diferente de uma vitória do Timão será zebra.

O Vasco faz sua estreia na fase de grupos. Visto por muitos como o mais fraco de seu grupo, começar vencendo o bom time do Universidad Católica, será muito importante pra mostrar que teoria é uma coisa, prática é outra. Porém, não terá vida fácil.

O Flamengo jogou mal e decepcionou na estreia contra o River Plate no Engenhão sem torcida. Contra o Emelec, no Equador, terá pela frente uma equipe que tem jogado muito bem. O time rubro-negro não tem tido apresentações convincentes. Não é o favorito para a partida. Embora no papel tenha um time com mais qualidade.

Rogério Silva

