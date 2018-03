PAINEL 12-03-2018

Câmara

Às 19h desta terça-feira (13) acontece a quarta reunião deste ano da Câmara Municipal. O cidadão é convidado a participar e assim saber dos projetos que estão sendo tratados pelo legislativo.

Primeiro Socorros

Assinado pelos vereadores Johny Claudy (MDB) e Ronaldo da Milla (PSB), um projeto pede a instituição do programa lições de primeiros socorros na educação básica da rede escolar municipal de Caratinga e dá outras providências.

Ideologia de gênero

Já um projeto assinado por Rominho Costa (MDB), Neuza (PRB), Valdeci (PPS), Johny Claudy, Ronaldo da Milla e Helinho (PSC), altera o artigo 136 da Lei Orgânica do município de Caratinga. O parecer diz o seguinte: “I – Fica terminantemente proibida na grade curricular na Rede Municipal de Ensino do município de Caratinga e na rede privada, a disciplina denominada de Ideologia do gênero, bem como toda e qualquer disciplina que tente orientar a sexualidade dos alunos ou que tente extinguir o gênero masculino e/ou feminino como gênero humano. II – Igualmente fica vedado a utilização de qualquer outro meio para que sejam disseminadas nas escolas públicas ou privadas as disciplinas descritas no inciso I deste artigo”.

Reuniões itinerantes

Por sua vez, o vereador Guerra (PROS) pede à mesa da Câmara realize reuniões itinerantes em todos os bairros e em todos os distritos do município de Caratinga. O vereador também solicita que seja disponibilizado fita de glicemia no PSF (Posto de Saúde da Família) do bairro das Graças.

Ortopedista

Mauro Água e Luz (PDT) pede que o prefeito informe à Câmara os motivos pelos quais a Policlínica Municipal não disponibiliza consultas na especialidade de ortopedia. Ainda na área de saúde, Mauro requer a instalação de um Hemocentro (banco de sangue) no município de Caratinga.

Mudança

Ontem, o executivo publicou decretos tratando de exoneração e nomeação. Carlos Roberto Baraky foi exonerado do cargo de provimento em comissão de assessor jurídico. Para este cargo, foi nomeado Francisco de Paula Machado de Paula.