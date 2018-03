Filho é preso acusado de furtar TV da mãe e trocá-la por entorpecente

Durante a ocorrência, drogas foram apreendidas e suspeito de tráfico foi detido

CARATINGA – Renato Siqueira Barros, 30 anos, foi preso na manhã de domingo (11) acusado de furtar um aparelho de TV de sua mãe. Durante a ocorrência registrada no bairro Santa Zita, a Polícia Militar apreendeu meia barra e duas buchas de maconha, além de três pedras de crack. Douglas Alexandre dos Santos Delfino, 20, acabou detido suspeito de tráfico de drogas

A vítima, 60, acionou a PM e contou que seu filho furtou a TV durante a madrugada e que a teria trocado por drogas. Por volta das 9h de domingo, Renato voltou para casa e disse que deixou o aparelho como garantia em uma ‘boca de fumo’. Os militares foram até a residência da vítima, na rua Áurea Resende Coutinho, no bairro Santa Zita, e encontraram Renato em seu quarto. Segundo a PM, ele disse que fez a negociação com Douglas Alexandre, que reside na rua Zeferino Ferreira Neto, no mesmo bairro. No quarto de Renato foram localizadas uma bucha de maconha e outra bucha foi apreendida na caixa de correio. Testemunhas disseram que Renato é contumaz na prática de furtos, uso e tráfico de drogas, que possivelmente ameaça sua mãe para não denunciá-lo.

Os militares foram até a casa de Douglas e ele disse que Renato deixou a TV em sua casa, mas não falou o que o motivou a fazer isso. Os policiais recuperaram a TV e fizeram buscas pelo imóvel, tendo encontrado meia barra de maconha e três pedras de crack.

Renato e Douglas foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil. Conforme a PM, contam no sistema diversas passagens em desfavor dos suspeitos por furtos, roubos, tráfico e ameaça.