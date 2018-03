II Café com os Agricultores é sucesso de público

Evento aconteceu em Santa Bárbara do Leste e contou com a presença do secretário de estado de Agricultura Pedro Leitão

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A manhã da última sexta-feira (09) foi marcada pela realização do “II Café com os Agricultores de Santa Bárbara do Leste”, que contou com homenagens, além do sorteio de diversos brindes. Centenas de pessoas compareceram, levando no rosto a alegria e o sorriso amigo, tão característicos da população do município.

O secretário de estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão, prestigiou o evento e ficou encantado com a grande participação popular. Segundo o secretário, foi possível perceber que a população tem na prefeita Wilma Pereira uma liderança forte, que sempre busca chamar a atenção do Estado para as necessidades do município. O secretário disse ainda que, diante de tamanha dedicação do Governo Municipal e dos Agricultores, ele pretende continuar trazendo cada vez mais benefícios para Santa Bárbara do Leste.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, 40% da população do município vive na zona rural e através da agricultura, conseguem promover o sustento das famílias, além de garantir o desenvolvimento e a estabilidade econômica de Santa Bárbara do Leste. “A realização desse café é uma forma de agradecer a todos os trabalhadores que se dedicam diariamente para que nosso município continue se destacando no Estado e no país pela excelência na produção agrícola.”, afirmou a Prefeita.

O secretário municipal de Agricultura, Célio Maia Teixeira, ressaltou a importância da parceria Estado/Município. Segundo ele, Santa Bárbara tem recebido uma atenção especial do Estado, fazendo com que, mesmo em meio à crise que o país tem enfrentado, o município continue se desenvolvendo.

Para o presidente da Câmara de Vereadores, Zé Rufino, foi gratificante ver a participação dos agricultores nesse evento. Ele agradeceu a todos pela presença e reforçou a ideia de que está ao lado da prefeita Wilma Pereira na luta diária em busca de melhorias para a população.

De acordo com o gerente regional da EMATER, Fernando Cesar, o grande segredo para o sucesso da agricultura está na participação das Famílias na produção. Segundo ele, a estimativa atual é de que 90% dos agricultores do município trabalham com base na agricultura familiar, o que fortalece os grupos e torna possível o desenvolvimento e a realização de eventos tão participativos, “como o café que aconteceu nessa manhã”.