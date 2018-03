Caratinga recebe o ‘Sesc Saúde Mulher’

Parceria com o Sindicomércio local, Associação Comercial e Industrial de Caratinga e Prefeitura Municipal

CARATINGA- A parceria entre a Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), Sindicato do Comércio Varejista de Caratinga (Sindcomércio), Serviço Social do Comércio (SESC) Mulher e a Prefeitura de Caratinga trouxe para a cidade a unidade móvel direcionada à promoção da saúde feminina, o Sesc Saúde Mulher. A carreta que chegou no dia 5 de março permanece até o dia 18 de abril.

A expectativa é de realização de 1.020 atendimentos entre mamografias, exames citopatológicos (Papanicolau) e exames de ultrassom (pélvico, endovaginal e mama). O veículo equipado com consultórios está instalado na sede da ACIC, localizada à Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, 70, Bairro Salatiel (Praça da Estação). A unidade possui uma estrutura moderna e é totalmente acessível a portadoras de necessidades especiais.

Os interessados nos exames devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, pois as pacientes estão sendo encaminhadas pela Prefeitura. Além da assistência médica, serão realizadas atividades de educação em saúde em instituições de ensino do município e durante o período em que a unidade móvel estiver em Caratinga, como explica Angelina Henriques, supervisora da Unidade Móvel do Sesc Saúde da Mulher. “A mamografia é feita naquelas com idade entre 50 e 69 anos. Então, aquela mulher que já tem mais de um ano que fez o último exame, que está dentro dessa faixa etária, orientamos a passarem nos postos de saúde, onde vão preencher um formulário de requisição do exame e será recolhida a documentação, que é cópias da identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Para o Papanicolau, a partir de 18 anos, a mulher pode vir aqui mesmo, fazer o agendamento e no dia dos exames trazer esses documentos originais. É bem tranquilo e fluxo bem rápido”.

Ana Paula Rodrigues, gerente da ACIC/Sindicato, destaca a importância da parceria que garantiu todos estes exames ao alcance das mulheres. “Essa foi uma iniciativa do Sindicato do Comércio Varejista junto com a Associação Comercial. O setor empresarial achou importante trazer esses benefícios à saúde da mulher. Esse serviço foi focado no mês da mulher, é uma forma de presentear as mulheres de Caratinga. Foi de fundamental importância a parceria da Prefeitura, doutor Welington abriu as portas da prefeitura para nós, seria inviável só o Sindicato e a ACIC fazer esse movimento. Quero agradecer ao prefeito por ter abraçado essa causa junto conosco

SOBRE O ‘SESC SAÚDE MULHER’

Trata-se de uma iniciativa do Departamento Nacional do Sesc para todo o país. Em Minas Gerais, duas unidades atendem à população gratuitamente. Os consultórios móveis contam com uma estrutura completa para realização de exames de mamografia digital bilateral, de citopatologia oncológica (Papanicolaou) e ultrassonografias, além de serem totalmente adaptados para acessibilidade de portadores de necessidades especiais.

Os exames de mamografia realizados nas unidades móveis são enviados ao Hospital do Câncer de Barretos, referência nacional, que fica responsável pelos laudos finais. O objetivo do Sesc é oferecer atendimento para prevenção e também rastreamento de possíveis doenças. Os resultados dos exames serão entregues aos postos de saúde, onde estarão disponíveis aos pacientes no prazo de 30 dias.

SERVIÇO

Sesc Saúde Mulher em Caratinga

Local: ACIC (Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, 70, bairro Salatiel)

Atendimentos até o dia 18 de abril de 2018, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Gratuito

Informações para o público: Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga (33) 3329-8030 / 8010