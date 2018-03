Curso ensina as pessoas a colocar em prática seus objetivos

CARATINGA – Alguns têm a teoria, mas não sabem colocar em prática, enquanto outros não sabem fazer as escolhas certas. Diante de tanta indefinição, foi criado um curso inteiramente baseado no best-seller ‘O Poder da Ação’, de Paulo Vieira. O treinamento é voltado para coaches formados e público em geral, que serão conduzidos a mergulhar em um conteúdo estruturado, colocar em prática seus objetivos e se tornar um treinador oficial do Poder da Ação. Em Caratinga, o curso será no sábado (17), das 9h às 18h30, no Vinds Plaza Hotel, e ministrado por Angélica Nunes, master coach integral sistêmico; e Aline Emerick, coach integral sistêmico.

Segundo a organização, o curso pretende responder algumas perguntas. “Você está vivendo o melhor momento da sua vida? O quanto você cresceu no último ano profissionalmente? Como estão suas finanças? O que você ganha é capaz de te proporcionar qualidade de vida, realização de sonhos, e você ainda investe pensando no futuro? Ou qual é a qualidade do seu relacionamento hoje? Tem abraço, beijo e olho no olho todos os dias? São questões cotidianas, mas muitos não sabem lidar com elas”, explica a organização.

“Se algo não está como deseja, é hora de agir! Mudar a forma de pensar, modificar crenças e agir de forma inteligente! Esse é meu convite pra você! Que tal sair da zona de conforto e parar de se contentar com uma vida mediana? Você foi feito pra viver em abundância, e se não é o que está acontecendo, você merece e deve dar uma atenção maior a isso! Te convido a fazer parte do curso com a metodologia que já mudou a vida de mais de 300 mil pessoas. Se permita ser a mudança em sua vida!”, enfatiza Angélica Nunes, que é também colunista do DIÁRIO.

Inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (33)98803-4870 ou no link: http://bit.ly/2FqfxTW.