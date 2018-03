Doctum promove festa de integração entre alunos calouros e veteranos da faculdade

CARATINGA – No dia 28 de fevereiro, as Faculdades Doctum de Caratinga, promoveu uma recepção festiva aos alunos calouros e veteranos da Faculdade. O evento tem objetivo de integrar os alunos entre si e com a própria instituição, aconteceu no pátio da Doctum, a partir do intervalo de aulas, nos turnos matutino e noturno.

A festa contou com a música ao vivo, da dupla sertaneja regional “Nell e Max”, e apoio de sua banda, que animaram os alunos, com o som do sertanejo universitário e o forró pé de serra, que fizeram os alunos se movimentarem e dançarem no pátio da faculdade.

O evento também contou com cabine fotográfica, onde os alunos podiam registrar com os amigos esse momento especial de volta as aulas, e aos calouros o ingresso na faculdade, que representa uma nova fase em suas vidas.

Além da diversão com música e fotos, os alunos puderam saborear pipoca, algodão doce, e bater um papo animado com Thiago Prudêncio, que gravou um programa “Tá Ligado”. Thiago registrou a presença entre os novos acadêmicos, ex-alunos de escolas da cidade e região, que já haviam participado de outros programas, gravados nessas escolas.

Para a diretora das Faculdades Doctum de Caratinga, Flávia Bastos, esse é um dos momentos mais importantes de uma instituição de ensino superior é a chegada dos seus acadêmicos, sejam eles calouros ou veteranos. “A faculdade ganha uma energia enorme nesse período. O momento de integração entre os nossos calouros e veteranos tem como principal objetivo a socialização dos mesmos, para que juntos possam criar e fortalecer vínculos. É a oportunidade de se conhecer melhor o ambiente, de uma vida acadêmica que está se iniciando”.

“Estou gostando muito das aulas, era meu sonho, desde criança, fazer esse curso, e se Deus quiser, vai concretizar. A instituição é muito boa. Espero que no futuro seja uma boa profissional, já recebi uma proposta de estágio e que dê tudo certo. A festa de recepção dos alunos está muito boa, vou tirar fotos e já comi pipoca, e a música está muito animada”.

Darlaine Paula dos Santos, caloura de Engenharia Civil

“Estou achando o curso muito bom, porque está abrangendo muitas coisas que eu não imaginava que fariam parte da engenharia, estou gostando muito principalmente das aulas de desenho, o uso do autocad, um programa que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha utilizado. Espero me dedicar como aluna, e consequentemente ser uma ótima profissional. Estou adorando a festa, principalmente a música ao vivo”.

Nayara Luciano Pereira, caloura de Engenharia Civil

“Estou gostando muito do curso, só tenho a agradecer. Espero me tornar excelente profissional aproveitar tudo que aprender na faculdade e aplicar na prática. Espero poder viajar pelo mundo, e fazer intercâmbio. Estou adorando a festa”.

Marcio Luiz de Paula Medeiros, calouro de Arquitetura e Urbanismo

“Estou gostando muito da faculdade, e da estrutura. O evento de recepção dos alunos está ótimo, nos ajuda a integrar os alunos veteranos, pois sou muito tímido e me sinto mais à vontade com as pessoas, neste ambiente novo. Tenho expectativa de ser delegado, e para isso pretendo estudar muito para prestar concurso. Assim poder ajudar minha família financeiramente”.

Wesley da Silva Campos, calouro de Direito

“Estou amando a faculdade, aprendendo muito, os professores são ótimos. Espero dar o melhor de mim e sempre busca novos conhecimentos, para ser uma boa profissional, espero fazer grandes amizades, enfim tem muita coisa boa aqui. Foi ótima a recepção festiva, muito legal”.

Milene Ferraz Silva, caloura de Ciências Contábeis

A DOCTUM CARATINGA PREPARA SEMPRE DE MANEIRA CARINHOSA ESSA RECEPÇÃO. SEJAM TODOS BEM-VINDOS E QUE TENHAMOS UM ÓTIMO SEMESTRE!