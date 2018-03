SONHO REALIZADO

Portador de malformação congênita, garoto realiza sonho de andar numa bicicleta

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Para praticamente todas as crianças, andar de bicicleta é uma das coisas mais simples a se fazer. Ainda quando pequeninas costumam ganhar esse presente dos pais e com apoio das rodinhas, quando ainda não possuem equilíbrio, já conseguem pedalar e à medida que vão crescendo se torna um hábito comum. Mas nem como tudo na vida tem exceções, para o garoto Duane Sidnel, andar de bicicleta quando criança não foi possível e isso começou a se tornar um sonho, que foi realizado essa semana, já com seus 13 anos.

Residente em Santa Bárbara do Leste, Duane está no 8º ano e estuda na escola Monsenhor Rocha. Ele é filho de Renata Ferreira, 32 anos. Se não fosse a mielomeningocele e hidrocefalia, Duane seria um garoto como todos os outros. Mas a única coisa que o difere dos demais é a dificuldade de se movimentar.

Em conversa com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, Renata contou que descobriu que o filho tinha a malformação assim que ele nasceu. Também conhecida como espinha bífida aberta, a mielomeningocele é uma malformação congênita da coluna vertebral da criança em que as meninges, a medula e as raízes nervosas estão expostas. Normalmente, durante o primeiro mês de gestação, os dois lados da espinha dorsal se fecham sobre a medula espinhal e todos os nervos e meninges que a acompanham. A coluna vertebral protege a medula, impedindo que ela sofra quaisquer tipos de danos. Quando ocorre qualquer tipo de malformação congênita em que não acontece o fechamento completo da coluna vertebral, dá-se o nome de espinha bífida. Já o termo hidrocefalia refere-se a uma condição na qual a quantidade de liquor aumenta dentro da cabeça. Este aumento anormal do volume de líquido dilata os ventrículos e comprime o cérebro contra os ossos do crânio provocando uma série de sintomas que devem ser sempre rapidamente tratados para prevenir danos mais sérios.

Para se movimentar, Duane precisa de um andador. Quando nasceu, logo foi transferido para o hospital da Baleia em Belo Horizonte, onde até hoje se trata, além de também receber atendimento especializado no hospital Sarah Kubitschek e na Santa Casa, também na capital mineira.

O garoto leva uma vida quase normal, mas não fica em pé sozinho, embora tenha o movimento das pernas.

A BICICLETA

Renata contou que toda criança gosta de andar de bicicleta e Duane não é diferente. Ele não consegue andar sozinho, então a mãe começou pesquisar o que tem no mercado e achou uma bicicleta com banco carona, mas o filho não faria nenhum exercício, foi então que ela pensou em uma com dois pedais, pois estaria o ajudando. “Além do prazer de andar de bicicleta, ele fará exercícios que ajudam a melhorar o movimento e com segurança, pois estarei junto”.

Renata chegou a fazer uma rifa de uma cesta de chocolates, pois a princípio compraria o triciclo, que ele não faria exercícios e conseguiu R$ 900,00, há aproximadamente seis meses.

Através de amigos, Renata encontrou quem poderia lhe dar a solução: Welington Batista, o Helinho (PSC), vereador em Caratinga, que também é engenheiro mecânico e tem experiência nesta área.

SONHO REALIZADO

Na região não havia ninguém que fizesse o projeto, e Helinho disse que daria para fazer duas bicicletas em uma, adaptando o segundo pedal, dando a possibilidade de Duane fazer exercícios. O vereador doou a Renata o projeto da bicicleta e a confeccionou e ela pagará o custo reduzido que é de R$ 1.300,00 das peças.

Helinho conheceu Duane e viu suas características físicas e com um mês desenvolveu o projeto e depois de quatro, a entregou. “Nunca tinha feito algo parecido, mas já trabalho ajudando pessoas deficientes há muitos anos”.

O vereador explicou que são duas bicicletas em uma, com dois pedais. “Duane tem o movimento passivo, sozinho não consegue fazer o movimento da bicicleta, então quem fará o movimento da ativa é Renata ou qualquer pessoa que estiver o transportando. À medida que ela for andando, ele também pedalará, a bicicleta tem uma característica para que ele seja mais aliviado, tem uma diferença de coroas e rotações, o esforço dele será menor”. Helinho disse que todo uso da bicicleta com o filho é responsabilidade da mãe, de acordo com orientação médica e dos fisioterapeutas.

Quando Helinho chegou com a bicicleta perto da escola de Duane, a mãe Renata já esperava ansiosa. Para Duane foi um momento de muita felicidade. O menino estava na escola e quando foi chamado para ver a bicicleta desceu rapidamente a rampa com seu andador. Rapidamente e sem necessitar de ajuda, Duane conseguiu subir na bicicleta. Por ser muito tímido, não quis falar da realização de seu sonho, mas naquele momento as palavras não eram necessários, pois o brilho de seu olhar e seu sorriso foram suficientes para demonstrar sua alegria.

“Estou muito feliz, pois o sonho do meu filho está sendo realizado, os fisioterapeutas me deram muito incentivo e sei que ele terá melhor qualidade de vida”.

Helinho ressaltou que é sempre um prazer ajudar as pessoas necessitadas. “Estou nesse ramo há mais de 30 anos, ajudando o próximo, fico tão feliz quanto a Renata e o Duane”, disse o vereador.

=======

Sintomas de Mielomeningocele

Na mielomeningocele, a coluna vertebral do bebê permanece aberta ao longo de várias vértebras na parte inferior ou no meio das costas. Devido a esta abertura, as membranas e a medula espinhal sobressaem-se no momento do nascimento, formando um saco nas costas do bebê. Em alguns casos a pele cobre este saco, mas, normalmente, os tecidos e nervos estão expostos, fazendo com que o bebê esteja propenso a uma série de infecções que podem colocar em risco sua vida.

O comprometimento neurológico na mielomeningocele é comum, incluindo alguns sinais e sintomas:

Fraqueza muscular das pernas, às vezes envolvendo paralisia

Perda de controle e demais problemas intestinais e da bexiga

Insensibilidade parcial ou total

Convulsões

Problemas ortopédicos, como pés deformados, quadris irregulares e escoliose

Hidrocefalia

Presença de pelos na parte posterior da pélvis (região sacral)