Dia da Mulher é comemorado com ações de saúde em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Ações de saúde e muito forró marcaram as comemorações o Dia da Mulher na noite da última quinta-feira (8), em Bom Jesus do Galho. O evento, que reuniu centenas de pessoas no centro da cidade, trouxe em sua programação uma série de ações de saúde desenvolvidas pelo Nasf e pelo grupo Feliz Idade. As atividades contaram com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio de seu Departamento de Saúde e do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Uma equipe de profissionais do Centro de Assistência à Saúde (Casu), parceiro da gestão municipal, também participaram da homenagem às mulheres.

Aferição de pressão arterial, exames de glicemia, atendimento médico e marcação de consultas para preventivos foram algumas das ações que integraram o programa do evento. O stand do Cras contou com orientações sobre os direitos da mulher, com atendimento da psicóloga Ana Paula Couto e da assistente social Joana.

Atividades físicas e de lazer também foram desenvolvidas, como forró e zumba. O público foi ainda agraciado com a distribuição algodão-doce. Para quem participa do programa do Nasf para perda de peso, o Medida Certa, foram distribuídos brindes personalizados, como uma trena, e uma bochete para cosméticos.

Representando o prefeito municipal, a primeira-dama, Dayse Cecília Mendes Tostes, parabenizou as mulheres e agradeceu a participação do público, assegurando que a gestão municipal vai continuar trabalhando por uma cidade melhor para todos. Conforme Dayse, a saúde e o grupo de terceira idade estão entre as prioridades do governo do município.

Em seu pronunciamento, a vice-prefeita e médica, Drª. Sabrina Corrêa, também parabenizou as mulheres pelo seu dia. Ela lembrou da criação do grupo de terceira idade, o Feliz Idade, que leva a sua assinatura, destacando o seu crescimento. “O Feliz Idade oferece várias atividades, como hidroginástica, dança e importante apoio à saúde.”

A coordenadora do grupo Feliz Idade, Mônica de Castro, enfatizou a alegria que sente ao sentir o quanto as atividades desenvolvidas pelo grupo fazem bem aos seus participantes.

PREVENTIVO

Por sua vez, Diana Tostes, coordenadora do Nasf, sublinhou a importância da promoção da saúde da mulher, o melhor presente que elas podem receber. “O Nasf está sempre trabalhando nesse sentido, com muita dedicação”.

A enfermeira Gianne, falou sobre a importância dos exames preventivos, enfatizando que “prevenir vai ser sempre melhor que remediar”. Ela motivou as mulheres a aproveitar o evento para agendar os seus exames. “A preocupação da equipe do PSF com a atenção na saúde da mulher é constante”, frisou a Gianne.

A homenagem às mulheres foi encerrada com um baile ao som de muito forró, gênero musical muito querido pelo público, em especial, pelas pessoas do Feliz Idade.