PM recupera veículo e detém suspeitos

VARGEM ALEGRE – Três pessoas foram detidas na noite desta quinta-feira (8) acusadas de participação no roubo de uma moto. O crime ocorreu no região do Ribeirão do Boi, zona rural de Vargem Alegre.

A vítima, 27 anos, contou que ao abrir o portão de sua casa, acabou rendida por dois indivíduos que estavam encapuzados e portavam revólver e faca. Segundo a vítima, ela foi agredida e ameaçada. Então, os autores roubaram sua moto Honda CG 150 e fugiram.

A Polícia Militar foi comunicada do crime e iniciou rastreamento. Em uma estrada sentido a Entre Folhas, os militares avistaram Gilsonei Tomaz Santos, 18 anos, e um menor, 17. Conforme a PM, os jovens perceberam a aproximação e tentaram dispensar uma arma calibre 22. Os policiais detiveram os suspeitos e também recolherem a arma, que estava com seis cartuchos. De acordo com a PM, os jovens confessaram o roubo e mostraram onde tinham deixado a moto.

Os militares foram até um matagal, a 300 metros do local da abordagem, e recuperaram a moto e também apreenderam uma faca e peças de roupa que os autores usavam no momento do crime.

Segundo a PM, os jovens disseram que Divino Virgílio da Mata, que já é conhecido da polícia, passou informações privilegiadas sobre a vítima. Os militares recolheram o celular do menor e foi possível ver no aplicativo WhatsApp as dicas dadas pelo suspeito Divino.

Divino foi localizado pelos militares e confirmou ter passado as informações com objetivo de facilitar a ação, pois ele já trabalhou com a vítima. No entanto, Divino alegou que foi coagido pela dupla.

A moto foi recuperada e levada ao pátio credenciado e os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.