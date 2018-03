Caratinga recebe 1° Encontro de Beer&Food Trucks solidário

CARATINGA – A Trem Mineiro produções artísticas e culturais deu início a uma viagem rumo à cidade de Caratinga que recebe entre os dias 17 e 18 de março o 1° Encontro de Beer&Food Trucks solidário.

O evento acontece na antiga garagem da Rio Doce, no Centro, de Caratinga, e contará com a participação de 12 food trucks, 10 cervejarias artesanais, seis bandas de música, um espaço kids e sorteio de brindes.

A entrada para o festival será um 1 kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será destinada a entidades filantrópicas do município. No sábado (17) o evento começa às 16h. Já no domingo (18) os portões para o 1° Encontro de Beer&Food Trucks solidário abrem a partir das 10h.

Conforme os organizadores do evento o 1° Encontro de Beer&Food Trucks solidário oferta um espaço alegre, dinâmico e democrático que engloba famílias, universitários, melhor idade entre outros. “Venham prestigiar”, convidam os organizadores.