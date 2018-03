Últimos dias da promoção que vai dar o maior prêmio do ano na Casa Auxiliadora

CARATINGA – A Operação Reforma encerra-se no dia 20 de março, com um grande evento de sorteio marcado para às 17h30 na Casa Auxiliadora. É a promoção mais esperada do ano e que está ainda melhor. Serão 6 mil reais em prêmios mais um projeto de paginação de um ambiente à escolha do cliente. Serão três ganhadores e a sorte pode ser sua.

“A Casa Auxiliadora convida você a participar dos últimos dias desta grande promoção: a cada R$100.00 em compras, você ganha um cupom pra concorrer”, disse a direção.

Sandra Cortes, proprietária da Casa Auxiliadora afirma: “É imensa a alegria de realizarmos todo o ano está grande campanha, já vamos na nossa terceira edição. Poder presentear o nosso cliente é uma honra para nós. Não deixe de participar, é um grande prêmio e pode ser seu!”

O sorteio será no dia 20 de março às 17horas na Casa Auxiliadora, que convida você e a sua família para estarem presentes.