Lions Itaúna coordenou primeira etapa do projeto

CARATINGA – No último dia 3, no auditório do Unec I, realizou-se a capacitação para todos que irão participar e trabalhar, voluntariamente, nas Olimpíadas Especiais. O projeto “Olimpíadas Especiais” é voltado para a inclusão social que, através do esporte, está construindo comunidades de aceitação e inserção das pessoas com deficiência intelectual. O programa, realizado em 180 países, foi reconhecido pelo COI – Comitê Olímpico Internacional, em 1988. Esse é o único programa mundial de treinamento e competições esportivas para as crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual. O foco é dar oportunidade a todos os atletas, independentemente do nível de habilidade.

O movimento nasceu no ano de 1960, em Chicago. No Brasil, teve início em 1990, no Distrito Federal e está presente em sete estados brasileiros. O Lions Clube Caratinga Itaúna traz, em 2018, o evento para Caratinga, onde acontecerão três modalidades de esporte: natação, futebol e atletismo. Estiveram presentes no evento representante do executivo municipal, autoridades civis e militares, parceiros, presidentes e integrantes de Clubes de Lions Clube do Distrito LC-12 e também Ivanir Beltrame Rocha (2ª vice-governadora Distrital) representando o governador do Distrito João Paulo Lima Teixeira.

A capacitação contou ainda com a presença de segmentos sociais, Instituições de serviço como a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), profissionais de diversas áreas, em especial professores e profissionais de educação física, além de estudantes de educação física que prestarão serviço voluntário durante o treinamento e a realização das Olimpíadas Especiais

O capacitador Vinícius Savioli é um integrante do Lions Clube e profissional com experiência de 25 anos na área de esporte e lazer no segmento de inclusão de pessoas com deficiência. Atua em diversas áreas, em ventos nacionais e internacionais e, atualmente, é o coordenador nacional da APABB (Associação de Pais e Pessoas com Deficiência), em 14 estados. Nos Jogos Mundiais da Special Olympics na Grécia, conseguiu, com o time do Brasil, medalha de ouro no Futebol Unificado. Foi chefe da Delegação Brasileira nos Jogos Mundiais da Special Olympics na Carolina do Norte/USA e foi ele o responsável – ao lado de Edson José Lopes das Neves, assessor de Olimpíadas Especiais do Distrito Múltiplo -, por ministrar o Curso de Capacitação.

Para a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira, o evento foi um sucesso. “Estamos muito felizes de participar desse grande evento e na oportunidade destacamos o importante trabalho do Governador do Distrito LC-12 DG CL João Paulo e sua CaL Aline e também da Assessora de Olimpíadas Especiais do Distrito LC-12 e integrante do Lions Clube Caratinga, CaL Karime Felipe Batista, em prol da realização das Olimpíadas Especiais. Estamos envidando todos os esforços para que o evento seja um marco para Caratinga, instando esclarecer que é a primeira cidade do interior de Minas Gerais a realizar esse grande evento que conta com o apoio de indispensáveis parceiros como o Centro Universitário de Caratinga, o América Futebol Clube, o Tiro de Guerra de Caratinga e a Polícia Militar. Agradecemos a todos os que estão apoiando esse evento e esperamos contar com novos parceiros e colaboradores”, finalizou a presidente.