Lançado Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Caratinga

Reunião contou com representes dos municípios que compõem a Rede Leste de Banco de Alimentos

CARATINGA- Na manhã de ontem, a Câmara Intermunicipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) apresentou o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do município de Caratinga, aprovado em reunião do dia 16 de fevereiro de 2018.

O assunto foi abordado pelo presidente da Caisan, o engenheiro agrônomo Rodrigo Alves da Silveira, em encontro realizado no Sindicato dos Produtores Rurais, com os representantes dos municípios que compõem a Rede Leste de Banco de Alimentos (RELBA). Dentre os pontos abordados por Rodrigo, a legislação que determina que no mínimo 30% da merenda escolar seja comprada diretamente de agricultores familiares. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Ele explicou que em Caratinga atualmente o número é de 31%, mas a meta é chegar a 40% até 2020/2021.

A reunião ainda serviu para tratar da segurança alimentar de modo geral e os avanços da RELBA. Segundo o secretário geral, João Paulo de Paiva Ramos, a Rede surgiu em 22 de abril de 2014, com três bancos de alimentos: Caratinga, Entre Folhas e Vargem Alegre. “Hoje estamos chegando a 30 bancos de alimentos, somos considerados a maior rede de banco de alimentos públicos do Brasil, com extensão territorial, de atendimento e doação de alimentos. Cada mês nossa reunião é em um município, essa vez está sendo em Caratinga, oportunidade que os municípios têm de apresentar o que cada banco está fazendo em desenvolvimento, trocar informações técnicas, cujo objetivo é um nivelamento técnico das atividades. Por exemplo, se tem aqui banco de alimentos de Conselheiro Pena, nunca se teve oportunidade de conhecer a cidade. Itabira, Manhuaçu, Simonésia, enfim, uma gama de municípios que se encontram para discutir o combate à fome”.

Para João Paulo, o lançamento do Plano Municipal de Segurança Alimentar Nutricional de Caratinga é um marco importante. “O município se engloba dentro dos grandes, considerando que em Minas só Contagem, Montes Claros, Poço de Caldas e Uberlândia que têm o plano. Agora, Caratinga se alinha a esses municípios. Nesta região, Valadares, Teófilo Otoni, Ipatinga, Juiz de Fora, Muriaé, nenhum desses municípios têm esse plano. É um marco importante que vem agregar mais questão de segurança alimentar no município, que vai impactar tanto na Educação, Saúde, Assistência Social. E também discutindo alguns nivelamentos técnicos/operacionais que são de fundamental importância para o funcionamento do banco de alimentos, além de alterações que vão ocorrer nos próximos anos no Programa de Aquisição de Alimentos”.