Cides-Leste se prepara para assumir UPA amanhã

Consórcio já conheceu as instalações e dependências da Unidade. Executivo decretou requisição administrativa de bens particulares adquiridos pela Aminas

DA REDAÇÃO– Após a notícia de que a Associação Mineira de Assistência à Saúde (Aminas) não prorrogaria o contrato assinado com a Prefeitura de Caratinga, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da saúde na Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24 horas), previsto para ser encerrado hoje; foram muitos os comentários de que o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas (Cides-Leste), do qual o prefeito Dr. Welington é presidente teria interesse em assumir a Unidade.

Na última quinta-feira (8), foi assinada portaria pelo executivo, autorizando e garantindo o “amplo e irrestrito acesso” da secretária executiva do Cides-Leste, Vânia Vieira Franco, nas dependências da UPA, independentemente de prévio aviso, o que deu mais indícios de que o Consórcio assumiria o gerenciamento.

O documento destacou a necessidade do Cides-Leste em conhecer as instalações, funcionamento e demais dependências da UPA, com a finalidade de “não haver nenhuma interrupção no atendimento aos cidadãos de Caratinga e região”; e que trata-se de uma unidade de saúde que “tem sua finalidade voltada para a execução de serviços de forma diuturna, assegurando a assistência universal e gratuita aos seus usuários”.

Já na tarde de ontem, a Prefeitura de Caratinga, através de sua Assessoria de Comunicação confirmou que o Cides-Leste assume a UPA amanhã.

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

Ontem, o prefeito Dr. Welington assinou documento decretando a requisição administrativa de todos os bens particulares “imprescindíveis ao funcionamento da UPA- 24 Horas Caratinga”, de propriedade da Aminas. A justificativa apresentada é “garantir a continuidade da prestação de serviços de saúde e fazer cessar o atual risco público coletivo a que está sendo submetida a população de Caratinga e região”.

O executivo apresenta como considerações que a Constituição da República confere aos entes públicos o dever de proceder à requisição administrativa para a prestação de serviços nos casos de iminente perigo público; o dever constitucionalmente imposto a todos de utilizar os bens de sua propriedade de acordo com sua função social, no caso da UPA, com a finalidade voltada para execução de serviços de saúde, de forma diuturna, ou seja, em regime ininterrupto de 24 horas, assegurando assistência universal e gratuita aos usuários do SUS e o Termo de Colaboração assinado entre o município de Caratinga e Aminas com término previsto para este sábado (10).

Além disso, a fundamentação de parecer jurídico da Procuradoria-Geral do município, que opinou favoravelmente sobre a requisição administrativa dos bens particulares adquiridos pela Aminas, considerando que “o instituto da requisição administrativa de bens particulares pelo Poder Público tem matriz nos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público”.

Para a Prefeitura, a indisponibilidade dos bens que guarnecem a Unidade poderiam comprometer a prestação de serviço público de saúde emergencial, configurando “riscos incalculáveis para o indivíduo usuário, e, em última análise a coletividade, o que caracteriza situação de perigo público iminente”. “Considerando que, verificada a situação de perigo público iminente, como acontece no caso vertente, a requisição pode ser de imediato decretada, o que significa que o ato administrativo que a formaliza é autoexecutório e não depende, em consequência, de qualquer decisão do Judiciário”.

O executivo ainda cita que “o direito irrenunciável à vida e à saúde da população de Caratinga e região está em estado de iminente perigo em virtude do término do Termo de Colaboração”, pois trata-se da única unidade de pronto atendimento situada no município. “A requisição administrativa é instrumento constitucionalmente válido para que o Poder Público possa garantir a manutenção do adequado funcionamento da UPA, de modo a fazê-la funcionar com os próprios recursos humanos e materiais de que dispõe, incluídos móveis, imóvel, equipamentos, linhas de telefone, sistemas de informática, etc”.

E devido à proximidade do término do Termo de Colaboração, não há a “mínima possibilidade do município, realizar licitação visando aquisição de bens móveis, medicamentos e serviços”.

O inventário completo dos bens físicos da UPA será apresentado em 30 dias contados a partir da publicação do decreto, que ocorreu ontem. Eventuais danos causados à Aminas em razão da requisição administrativa serão apurados em processo administrativo formal e, se comprovados, devidamente indenizados”, cita o documento.