PM cumpre mandado e apreende crack, dinheiro e celulares

CARATINGA – Nesta quarta-feira (7), a Polícia Militar realizou operação para cumprir mandado de busca e apreensão numa residência da rua Professor Olinto, bairro Nossa Senhora Aparecida. Durante a operação, os militares apreenderam quatro pedras de crack, 193 reais e cinco celulares. Três pessoas foram conduzidas para Delegacia de Polícia Civil.

Quando os militares chegaram ao local e passaram pelo portão de acesso ao segundo andar, viram um suspeito, 20 anos, passando uma pedra de crack para um usuário, 37. Outro jovem, 21, que estava no imóvel tentou dificultar a abordagem da PM e colocou o sofá atrás da porta, que se encontrava aberta, mas os militares conseguiram entrar no imóvel e fizeram varredura.

Com um dos abordados foram encontrados 100 reais. Já com outro envolvido, os militares recolheram 93 reais. Com o usuário foi apreendida uma pedra de crack. Dentro do imóvel também foram recolhidos cinco celulares e três pedras de crack.

Diante da situação, um jovem foi detido por tráfico, o outro foi preso por associação ao tráfico, e um foi conduzido por uso de entorpecentes. Todos os envolvidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.