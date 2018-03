Obelisco do bairro Limoeiro é revitalizado

Lions Itaúna revitalizou o símbolo de Lions na Avenida Ana Pena de Faria

CARATINGA – O Obelisco existente na Avenida Ana Pena de Faria, no Bairro Limoeiro, passou por uma recente revitalização. No mural fora inserido também o Brasão do Lions e o Brasão do Centenário, uma vez que o Lions Clube Internacional completa neste ano, 100 anos de existência e de prestação de serviço voluntário.

Lions Clubs International, com os seus 46.000 clubes, espalhados por 210 países do mundo é, atualmente, a maior dentre as organizações internacionais de clubes de serviço do mundo, voltada para serviços humanitários, fundada por Melvin Jones. Seus membros, denominados como “Companheiro Leão” ou “Companheira Leão” são associados aos Lions Clubes espalhados pelo mundo. São aproximadamente 1,4 milhão de homens e mulheres realizando exames de vista e de saúde, auxiliando jovens, distribuindo cestas básicas, dando apoio a entidades filantrópicas, fornecendo ajuda em momentos de catástrofes, promovendo campanhas de prevenção de doenças como o câncer de próstata, câncer de mama e câncer pediátrico e também prevenção à Diabetes.

Para a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, a revitalização do obelisco não se reveste apenas de conservação e estética, “mas se reveste também de um sentimento de renovação do compromisso de servir à sociedade de Caratinga de uma forma qualificada, dentro de uma missão, visão e valores éticos sociais e que encontra sintonia com os ideais de Melven Jones e também do DG CL João Paulo, Governador do Distrito LC-12 e que tem como lema de sua gestão: “Inovar, motivar e servir”. “Estamos comprometidos com o social: We Serve (nos servimos), de uma forma sempre inovadora”, finalizou a presidente, Clotilde Junqueira.