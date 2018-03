TIRO ESPORTIVO

Caratinguense obtém bons resultados no Vale do Aço

DA REDAÇÃO – O Clube Náutico Alvorada, a popular ‘Lagoa Silvana’, tem sediado etapas das competições promovidas pela Federação Mineira de Tiro Prático. O caratinguense Edson Firmino tem ido até o Vale do Aço participar dessas competições e tem conseguido bons resultados.

Ele cita que no dia 24 de fevereiro, participou do campeonato mineiro em duas modalidades: Tiro Rápido de Precisão (TRP) e a NRA, ambas categoria light, conseguindo, respectivamente, o 17º e o 19º lugares. “Já no último sábado (3), consegui o terceiro lugar na modalidade silhuetas metálica, categoria small bore. Na categoria livre Hunter, foi o sexto lugar”, contou Edson Firmino, que é patrocinado pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.