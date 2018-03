Prefeitura Municipal vistoria veículos do transporte escolar

BOM JESUS DO GALHO – Teve início na manhã de ontem, a primeira vistoria técnica do ano para os veículos do transporte escolar que prestam serviços ao Departamento Municipal de Educação.

Segundo a diretora de Educação, Ana do Carmo Coelho, o procedimento tem como objetivo garantir mais segurança aos alunos e professores da rede pública.

“A cada seis meses, sempre no início de cada semestre, em cumprimento ao que exige a legislação federal, realizamos a inspeção veicular. A partir daí, atestamos as conformidades mecânicas e de segurança dos automóveis”, conta o engenheiro mecânico responsável pelo serviço, Miranda Guzela.

Além das condições físicas dos veículos, são verificados os documentos dos automóveis e as condições de seus condutores, segundo explica Danilo Costa, responsável pelos cursos de capacitação de motoristas.

Conforme avaliação de Miranda Guzela, a frota de mais de dez veículos pertencentes à prefeitura e destinados ao atendimento dos estudantes está em boas condições, “e os condutores desses veículos bem qualificados”, completa.