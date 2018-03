POR QUE VIM A ESTE MUNDO?

Qual o seu propósito de vida?

Porque você está aqui?

Já parou pra pensar nisso?

O que você faz hoje acrescenta algo na vida de outras pessoas? Você sente que está ajudando os outros no seu trabalho ou no seu dia a dia? Você acredita que está fazendo sua parte para que o mundo seja um lugar melhor e as pessoas sejam mais felizes?

Quantas pessoas vivem no modo automático fazendo algo que não está lhe dando prazer, nem acrescentando nada em sua vida e na vida de outras pessoas, porém não têm coragem de ir em busca do seu propósito.

Frequentemente atendo pessoas que não sabem o porquê de fazer o que faz ou de estar onde estão, e continuam de forma insatisfeita e reclamando todos os dias. Já outras nunca pararam pra pensar se estão satisfeitas ou não. E tem um terceiro grupo que acredita estar no caminho certo, buscando metas ousadas em sua profissão, mas não param pra se analisar a fundo e entender se é aquilo mesmo que lhe traz felicidade, ou se está buscando algo que não é pra si, e sim para os outros.

Existe uma frase de Simon Sinek que diz “Trabalhar duro por algo que não acredita, chama-se ESTRESSE!! Trabalhar duro por algo que acredita, chama-se PROPÓSITO.”

Esta desconexão com o propósito de vida vem trazendo a muitas pessoas: depressão, apatia, tristeza, falta de concentração, vícios físicos e emocionais, insegurança, ingratidão, tédio, falta de autoestima, falta de fé, sentimento de vazio e dificuldade de confiar em suas decisões.

E pra você, o quanto tem custado não saber o seu propósito de vida?

Talvez não esteja tendo os resultados que sonha por não buscar realmente a sua essência, o que te faz feliz, pleno e realizado!

Se hoje você tivesse toda realização que sempre sonhou, sua casa e carro dos sonhos, todas as viagens que deseja, e uma conta tão recheada a ponto de não saber mais o que fazer com o restante. Se hoje tivesse tudo isso, você continuaria fazendo o que faz?

Se parou para pensar por alguns segundos, talvez não seja esse o seu propósito de vida, mas tudo bem. O primeiro passo para encontrar o seu propósito, é entender que talvez hoje sua vida não esteja alinhada com ele. Investindo na sua busca de autoconhecimento e procurando profissionais que possam te ajudar com isso, tenha certeza que irá se reconectar com ele da forma mais rápida possível, e poderá acordar de segunda a segunda de uma forma mais leve, plena e feliz.

Você merece VIVER essa vida de forma plena, e não somente passar por ela.