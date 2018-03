Dezenas de mulheres concluem curso de costureira em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Dezenas de mulheres concluíram, na última sexta-feira (02), o curso de costureira do vestuário e assistente. De acordo com a instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Mércia Borges, as participantes aprenderam a costurar em três diferentes máquinas, as quais são utilizadas na produção industrial e agora, elas estão aptas a trabalhar em alguns segmentos do setor têxtil como “costureiras profissionais”.

Para a prefeita Wilma Pereira, oferecer cursos e oficinas de geração de renda no município é uma forma eficaz de incentivar o desenvolvimento da população. A prefeita ressaltou que continuará buscando investimentos para que cada vez mais pessoas sejam beneficiadas através do conhecimento e consigam melhorar as condições de vida delas e de suas respectivas famílias.

Segundo a secretária de Assistência Social, Valéria Viana, o curso foi promovido pelo SESI/SENAI, em parceria com a Secretaria de Assistência Social (através do CRAS) e com o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste e da Câmara Municipal. Para a secretária, foi muito gratificante ver o empenho e o desenvolvimento do grupo ao longo das últimas semanas.

O presidente da Câmara, Zé Rufino, parabenizou as participantes e as idealizadoras do curso e reafirmou que apoia a prefeita Wilma Pereira na busca constante pelo desenvolvimento dos moradores do município.

Para a nova costureira, Laysa Cristian, participar desse curso representou a realização de um sonho. Segundo ela, “com dedicação e força de vontade, é possível para todas as novas profissionais fazer da costura uma excelente fonte de renda”.