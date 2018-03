Projeto Restaurando Vidas terá feijoada beneficente

Evento será no dia 25 de março, no sítio Betel

CARATINGA– O Projeto Restaurando Vidas, que atua na área de reabilitação de pessoas com dependência química e transtornos decorridos do uso e abuso dessas substâncias, realizará uma feijoada beneficente com objetivo de angariar fundos para o trabalho. De acordo com o coordenador geral do projeto, Vanderley Santos Martins, a feijoada acontecerá no dia 25 de março (domingo), a partir de meio-dia no sítio Betel, localizado a dois quilômetros do Bairro das Graças, onde funciona o projeto.

Atualmente com 17 internos, o projeto tem capacidade para atender 60 e com o dinheiro arrecadado com a feijoada, serão comprados vasilhames para a cozinha e um fogão industrial. “Nossa ideia é fazer almoços aos domingos e vender para as pessoas irem com suas famílias ao sítio e assim continuarmos arrecadando recursos. Para ajudar, os internos estão fazendo cursos de garçom para quando o restaurante estiver funcionando, pois além de ajudar o projeto, aprendem uma profissão”.

Os ingressos para a feijoada podem ser adquiridos na Comunidade Águas Vivas, que fica na avenida Dário Grossi ou pelo telefone (33) 98890-3739.