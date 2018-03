Ex-governadores de Lions são homenageados em reunião festiva

Lions Itaúna presta homenagens e comemora outros eventos

CARATINGA – No último dia 28 de fevereiro, o Lions Clube Caratinga Itaúna, dirigido pelo casal Clotilde Junqueira e Carlos Augusto, realizou reunião festiva, quando prestou homenagem aos ex-governadores distritais de Lions Internacional. Caratinga já teve três membros de Lions ocupando o maior posto de Lions Internacional no Distrito: Sebastião Gomes Zeferino, José Aylton de Mattos e Célio Bomfim Ribeiro, este último já falecido. As homenagens foram conduzidas por Heloísa Maria Challabi.

Também nesta reunião foi feita a entrega de um prêmio alusivo ao concurso “Cartaz da Paz” promovido pelo Clube, à aluna Isabela Rodrigues Cruz. A jovem estava acompanhada dos pais Neireberto da Cruz e Simone Batista Rodrigues, além da representante da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, professora Marta Lúcia Sepe Soares. O concurso objetiva incentivar os jovens a expressarem criativamente suas percepções sobre a paz, buscando estimular a reflexão de alunos, pais, professores e de toda comunidade escolar sobre o assunto.

Durante a reunião foi feita a entrega da premiação para o casal Paulo Roberto Santana e Rosângela Medeiros, que conquistou o primeiro lugar no Campeonato de Buraco do Lions Clube Caratinga Itaúna. Carlos Augusto e Virgínia conquistaram a segunda colocação e também foram premiados.

Para a presidente Clotilde Junqueira “homenagear os ex-governadores dos clubes de Caratinga é prestar o devido reconhecimento ao árduo e gratificante trabalho por eles exercido e que sabemos, exigiu deles uma dedicação que por vezes os privou de momentos de lazer para atender aos interesses dos Clubes que compõe a grande extensão territorial de nosso Distrito, interesses que se voltam para uma prestação voluntária de serviço social qualificada e é por esse relevante serviço que a Associação Internacional de Lions Clubes distingue o mês de fevereiro como sendo o Mês dos Ex-Governadores de Distrito”. Referindo-se também a premiação do concurso Cartaz da Paz, a presidente Clotilde Junqueira assim se manifestou: “agradecemos o especial apoio da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes representada por sua diretora Marta Lúcia Sepe Soares. Agradecemos também à jovem Isabela, orgulho dos pais Neireberto e Simone, a quem tivemos a honra de premiar com uma linda bicicleta”.

“Nosso objetivo em relação ao campeonato de buraco foi promover um ambiente agradável de lazer de forma a fortalecer os laços de amizade de nossos integrantes, afinal, o companheirismo e o serviço voluntário são nossos pilares, nossa missão”, concluiu a presidente.

Ao final foi feita também uma comemoração aos aniversariantes do clube, sendo servido um apetitoso jantar feito com muito carinho pela cozinheira Tereza.