Idoso agredido durante tentativa de roubo

CARATINGA – Um idoso, 71 anos, foi vítima de tentativa de roubo. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (6), na rua Argentino Augusto Cassiano, distrito de São Cândido, zona rural de Caratinga. Durante a tentativa de roubo, o idoso foi agredido e precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada por populares que ouviram o idoso clamando por socorro. Os populares também informaram que os autores seriam todos adolescentes. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada até o Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Ela sofreu ferimento no crânio proveniente de uma paulada e havia também ferimento no braço esquerdo, já que lutou contra os autores.

Os militares fizeram levantamentos e foram informados, que os autores, sendo quatro adolescentes e um jovem, 20 anos, chegaram próximo à casa do idoso e arremessaram pedras. Quando a vítima abriu a porta para verificar a situação, os autores tentaram entrar na casa e golpearam o idoso, que se defendeu desferindo golpes com de cabo de vassoura. Como a vítima gritou, o bando fugiu sem levar nenhum pertence. O idoso relatou que eles queriam dinheiro, mas disse que não guarda nenhuma quantia em casa e sim, no banco.

Todos os autores já foram identificados pela PM, mas não tinham sido detidos até o final dessa edição.