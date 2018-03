PAINEL 07-03-2018

Minuto de silêncio

Na reunião de ontem da Câmara, o vereador Dênis usou a tribuna para pedir uma moção de pesar pela morte do senhor Benedito Porfírio, o Bené da Ford e pediu ainda um minuto de silêncio em respeito a sua memória.

Obra da Câmara

Segundo o vereador Helinho, o CREA está fiscalizando a empresa que ganhou a licitação para a obra da Câmara, já que foi realizada uma denúncia. O órgão fiscalizará a empresa que ganhou a licitação e o que foi feito até agora.

Copasa

Helinho voltou a falar da Copasa e disse que de acordo com o contrato firmado com o município as tarifas de esgoto só podem ser cobradas após o início do funcionamento do sistema. “Não podem cobrar se não estão prestando o serviço”.

Equipamentos

O vereador Mauro falou sobre o final do contrato da Aminas com a UPA no próximo dia 10 e disse que os equipamentos serão adquiridos pela prefeitura ao preço de mercado considerando o tempo de uso.

Projeto de lei Lucas

Entrou para votação na Câmara ontem o projeto de lei Lucas, criada depois que uma criança veio a óbito engasgada com um pedaço de salsicha. Foi então os vereadores Johny e Ronaldo da Milla fizeram um projeto voltado para Caratinga, de forma que os primeiros socorros sejam ensinado nas escolas aqui. Johny disse que é importante passar esse conhecimento aos professores e também aos alunos. O projeto tem sido divulgado em todo país.

Lei Lucas

A lei se inspirou no caso do menino Lucas Begalli Zamora, que morreu engasgado em setembro do ano passado, durante uma excursão de escola em Campinas – SP. Lucas se engasgou com um pedaço de salsicha e não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada e morreu por asfixia mecânica.

Bairro Floresta

Na edição de ontem, na coluna Painel, tópico ‘Bairro Floresta’, foi relatada a insatisfação de alguns moradores com as vias públicas daquele bairro. Eles pedem providências. O vereador Johny Claudy fez contato com a redação e disse que já enviou projetos, sendo que alguns já foram aprovados, sobre operação tapa-buracos nas ruas do bairro Floresta. Segundo o vereador, o poder executivo está ciente dessa demanda.

Johny

Johny disse que a operação tapa-buraco começou ontem no Bairro Limoeiro e disse que espera que chegue nos bairros que solicitou como por exemplo Esplanada, Vale do Sol, Salatiel, Floresta, dentre outros… O vereador também leu vários ofícios que mandou ao secretário e até hoje não obteve resposta. Johny disse que acionará o jurídico da Câmara pois não está tendo as respostas que pede.