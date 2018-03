Tudo igual no clássico entre Boca Rica e Bugre

DA REDAÇÃO – A 15ª edição da Copa Rádio Clube de Futebol Regional teve mais uma rodada no último domingo (4). Destaque para o clássico entre Boca Rica Bugre, que terminou empatado em 2 a 2.

Pelo Grupo A, em Tarumirim, o Praça da Glória, time da casa, foi goleado pelo Chelsea de Engenheiro Caldas por 4 a 0. Em Iapu, Boca Rica e Bugre ficaram no empate. Taffarel e Matheus fizeram os gols do Boca Rica, enquanto o meia Antônio Carlos anotou os dois tentos do Bugre.

Já pelo Grupo B, jogando no estádio Lindolfo Lopes de Faria, campo do Belém, o América perdeu para o Itaúba de Sobrália por 3 a 2 e continua sem pontuar na competição. No estádio municipal de São João do Oriente, o Vila Martins foi derrotado pelo Botafogo de Inhapim por 1 a 0, gol do atacante Hércules.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

Chelsea 5 pontos

Boca Rica 5 pontos

Eucalipto 4 pontos

Bugre 1 ponto

Praça da Glória 0 zero

Grupo B

Botafogo 7 pontos

Itaúba 6 pontos

Vila Martins 3 pontos

Manchester 1 pontos

América 0 ponto

PRÓXIMA RODADA

Domingo – 11 de março

Grupo A

Bugre x Praça da Glória

Eucalipto x Boca Rica

Folga: Chelsea

Grupo B

Manchester x América

Itaúba x Vila Martins

Folga: Botafogo