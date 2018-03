Crack e dinheiro apreendidos no Vale do Sol

CARATINGA – Na noite de segunda-feira (5), a Polícia Militar apreendeu uma pedra bruta e outra menor de crack, além de 200 reais, na rua Márcia Maria, no bairro Vale do Sol. Três suspeitos de ligação com o tráfico de drogas foram detidos pela PM.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que um indivíduo estaria traficando drogas na rua Márcia Maria. Os militares foram até o local e cercaram a residência do denunciado, mas ao perceberem a chegada da viatura, as pessoas que estavam no imóvel tentaram fugir, mas foram contidas. Os policiais prenderam dois indivíduos e aprenderam um menor. Dentro da casa, foram recolhidas as pedras de crack e o dinheiro.

Os suspeitos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil. Segundo informou a PM, no espaço de uma semana, essa foi a segunda vez que o adolescente foi apreendido por tráfico.