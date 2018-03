Gol e caminhão colidem na BR-116, em Santa Bárbara do Leste

Motorista do automóvel ficou ferido e foi encaminhado para Caratinga

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um grave acidente foi registrado na tarde de ontem no km 577 da BR-116, em Santa Bárbara do Leste. A colisão envolveu um Gol, placas de Santa Bárbara do Leste, e um caminhão, placas de Ubá. O condutor do automóvel, José do Carmo Pinto, 59 anos, ficou ferido.

A batida foi forte e o Gol teve destruída sua parte dianteira. Conforme o motorista do caminhão, ele seguia sentido Realeza/Caratinga, e o Gol veio no sentido contrário. Então, o carro rodou na pista e atingiu a lateral do caminhão. O caminhoneiro disse que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele não se feriu no acidente.

José do Carmo foi socorrido pelos bombeiros Anjos de Resgate e levado para atendimento em Caratinga. A Polícia Rodoviária Federal registou a ocorrência e as causas serão apuradas.