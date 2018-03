Loja Maçônica Filhos da Acácia comemora 38º aniversário

Em parceria com a AMLM e FUNEC, loja festejará com espetáculo teatral

CARATINGA – Fundada na década de 80, a Loja Maçônica Filhos da Acácia está celebrando seus 38 anos de atividades. O grupo formado por 41 maçons é filiado à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais e está localizado no bairro Limoeiro, em Caratinga. “Várias pessoas passaram pela nossa Loja e lá, certamente, tiveram muitos aprendizados. E esses aprendizados resultaram em diversos benefícios para nossa cidade de uma maneira geral. Na verdade, o intuito da Maçonaria é fazer com que a sociedade se torne um pouco melhor para todos”, expressa o venerável Fabrício Souza Gomes.

Para comemorar essa data juntamente com a comunidade, a Loja irá trazer à Caratinga o espetáculo maçônico “Dom Pedro I”, com o ator carioca John Vaz. Ele é conhecido por atuar em minisséries da Rede Globo, além de apresentar peças teatrais por todo o Brasil com temas relacionados à história da Maçonaria. O evento contará com a parceria da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas Gerais (AMLM) e da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), que irá conduzir o cerimonial.

“A AMLM tem desenvolvido projetos muito importantes em Caratinga, em relação à literatura e à arte. E vemos nesse evento promovido pela Loja Maçônica Filhos da Acácia uma oportunidade de apoiar a cultura. É uma Loja tradicional pertencente às grandes lojas, são irmãos muito queridos por nós e que mantêm um trabalho muito interessante baseado nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Então confraternizamos juntos nesse momento, vamos ajudar nessa grande comemoração”, registrou o presidente da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas, Eugênio Maria Gomes.

A chefe de cerimonial da FUNEC, Solange Martins Araújo Abreu, adiantou que o enredo do espetáculo incluirá a história do Brasil e a participação da Maçonaria nos processos de colonização e independência. “Os maçons estiveram muito entrelaçados com o destino da nossa nação. Vai ser um momento importante para que o público conheça um pouco dessa faceta da História. É muito importante para a FUNEC colaborar com esse momento. Nossa natureza é filantrópica e as lojas maçônicas têm um papel muito importante. Isso nos traz para um campo natural, que é o apoio à sociedade. É sempre uma honra participar”, expressou.

Então anote aí e participe! O espetáculo acontecerá no dia 23 de março, sexta-feira, às 19h30 no Auditório Celso Simões Caldeira, Unidade 1 do UNEC. O ingresso será um quilo de alimento não perecível, que irá ser repassado a instituições beneficentes da região. Mais informações podem ser obtidas através da Loja Maçônica Filhos da Acácia, Super Canal TV, AMLM e FUNEC.