Nerso da Capitinga volta a Caratinga

Humorista Pedro Bismarck esteve na cidade com o espetáculo “Nerso 3D”, em comemoração aos 30 anos d seu personagem mais famoso

CARATINGA – No último sábado (03), o Ginásio Dário da Anunciação Grossi recebeu mais uma atração renomada. Pedro Bismarck, o Nerso da Capitinga, apresentou ao público o espetáculo “Nerso 3D”, elaborado para comemorar as três décadas de existência do personagem caipira. Durante o show, o humorista arrancou gargalhadas do público com piadas de diferentes estilos.

O espetáculo foi trazido a Caratinga pelo curso de Administração do UNEC. De acordo com o professor José Carlos Moreira, coordenador do curso, a iniciativa buscou levar cultura e entretenimento para a região. “Já é a segunda vez que o Pedro Bismarck faz uma apresentação aqui com o nosso apoio. É um prazer muito grande trabalhar na organização desse tipo de evento”, declarou. Na plateia, a fisioterapeuta Cristiane Martins aprovou a ação. “Às vezes nós vamos a outras cidades atrás de diversão e cultura, quando acontece aqui é importante prestigiar. Sábado à noite com show de humor é tudo de bom”.

PIADAS E “CAUSOS”

O show “Nerso 3D” foi lançado há quatro anos, em comemoração aos 30 anos de existência do personagem Nerso da Capitinga. Na programação, Pedro Bismarck primeiro aparece no palco como ele mesmo, contando piadas novas e clássicas, com inspiração em coisas do cotidiano. Já na segunda parte do espetáculo, o humorista encarna o famoso caipira e apresenta uma série de “causos da roça”.

Para o ator, o sucesso do personagem vem principalmente da identificação que tem com o público, e que isso fica ainda mais nítido em apresentações nas cidades do interior. “Parece que o espectador está se vendo. Ou a um parente, amigo, conhecido. O Nerso da Capitinga traz essa coisa da roça, quem tem ou teve um pezinho na roça consegue se lembrar de como é. E é muito gostoso falar para um público que conhece essa realidade, tanto quanto para o que desconhece, porque este passa a conhecer”, comenta.

A turnê de “Nerso 3D” está prevista para se encerrar em dezembro, mas o humorista já anuncia algumas novidades. “Temos a ideia de fazer um filme, ainda sem previsão de lançamento porque ainda estamos na fase muito inicial do planejamento. Devemos lançar também um canal no YouTube com algumas esquetes. Mas o que temos de mais definido é o novo espetáculo, que já está praticamente pronto. Vamos começar a ensaiar, acertar detalhes do roteiro e em breve estaremos na estrada de novo”, revela.