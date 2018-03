Caratinga A F R O: Segunda edição já tem data marcada

Danças, músicas de raízes africanas e outras manifestações culturais acontecerão neste domingo (11), no Casarão das Artes

CARATINGA- Neste domingo (11), às 17h30, o Casarão das Artes abre suas portas para a segunda edição do evento Caratinga AFRO, sob a direção geral de Ana Paula Faustino. Serão realizadas apresentações de danças e músicas de raízes africanas, poesias, capoeira, exibição de fotos das intervenções e venda de produtos (turbantes, brincos e comes e bebes). Todos os participantes poderão contribuir com a pintura de um quadro, que acontecerá simultaneamente ao evento.

“O Caratinga A F R O é um projeto cultural que surgiu em 2016 e tem como foco principal, abordar a importância da valorização da diferença e a necessidade de se discutir o ‘incômodo’ que a liberdade da identidade afro tem causado na sociedade. Em março de 2017 ocorreu o primeiro evento oficial, onde foram expostos os resultados de sessões de fotos feitas durante o ano de 2016 com pessoas que se identificaram e/ou se sentiram representadas pela ideologia do projeto. Durante todo o ano de 2017 foram feitas várias intervenções, tanto próprias quanto em eventos de terceiros”, define Ana Paula Faustino.

Ana Paula destaca que a intenção é promover o reencontro e o fortalecimento ideológico da causa. “Por fim, nosso objetivo final é passar a mensagem de que apesar de árdua, a luta pela liberdade é legítima e necessária. Esse projeto se faz necessário, devido à grande demanda de pessoas que ainda não se sentem representadas na sociedade em que estão inseridas, onde se impõe um padrão de beleza que foge à realidade da grande maioria da população brasileira. O público alvo definido para o evento são as pessoas que se identificam de alguma forma com a abordagem proposta. O Caratinga Afro se justifica, pois tem o intuito de motivar e enaltecer o que as pessoas têm de melhor nelas mesmas, de modo mais natural, sem se tornar reféns dos padrões”

Para realização do evento, a organização ainda está em busca de colaboradores, que serão divulgados na página oficial do projeto e no dia do evento. A venda de produtos (turbantes, brincos e doces) será à parte.

Quem desejar contribuir pode entrar em contato com Ana Paula Faustino- direção geral / (33) 98451-6351; Beatriz Faustino-produção/ (33) 9 9939-1816 e Júlio Art- direção de arte/ (33) 9 8885-1224. O grupo ainda conta com o apoio das auxiliares, Agda Santos, Diana Dias e Elen Cristina.

Intervenções do projeto Caratinga A F R O em 2017

Preto Brás (Dia da Consciência Negra) – 19 e 20/11

Projeto Viva a diferença, Escola Juarez Canuto de Souza- 14/11

Delegação de Caratinga na Conferência Estadual de Promoção e Igualdade Racial (BH)- 04/10

Desfile 7 de setembro

Roda de conversa na praça Cesário Alvim- 20/08

1ª Conferência Regional de Promoção à Igualdade Racial, Juventude e Empoderamento Feminino- 23/07

Abadá Capoeira (Festival Social) – 15/05

Movimento Negro Regional em Dom Cavati- 14/05

•Louvores e Aplausos na Câmara Municipal de Caratinga -07/0